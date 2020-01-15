SOL Parti: Solu etkili kılarak Türkiye'yi değiştirebiliriz

SOL Parti, yol haritasına ilişkin basın toplantısı düzenledi. SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen, solu etkili kılarak Türkiye’yi değiştirebileceklerini söyledi. İlk olarak işsizlik çalıştayı düzenleyeceklerini belirten İşleyen, yönetemeyen bir iktidar ile iktidara artık yeter diyen milyonlar arasındaki çelişkinin ancak solun etkili bir güç haline gelmesi, halkın örgütlü bir güce dönüşmesiyle mümkün olabileceğine inandıklarını söyledi.

SOL Parti'nin ilk basın toplantısında Başkanlar Kurulu Üyeleri Önder İşleyen, Gizem Gül Kürekçi, Kemal Yılmaz ve İlknur Başer katıldı. Parti genel merkezinde yapılan açıklamada konuşan İşleyen, “Solu etkili kılarak Türkiye’yi değiştirebiliriz. Bu hedefle başlattığımız yürüyüşümüzde şimdi Sol Parti’nin kuruluş sürecini başlatıyoruz. Mahalle mahalle, sokak sokak bir araya gelmek, SOL Parti’yi birlikte kurmak, programımızı, örgütlenme anlayışımızı ortaklaşa kararlaştırmak üzere yan yana gelmek istiyoruz” dedi.

İŞSİZLİK ÇALIŞTAYI DÜZENLENECEK

İlk adımı ülkenin en yakıcı sorunlarından birisi olan, gençlerin güvencesiz ve geleceksizlik sarmalında çaresiz bırakılmasına karşı atacaklarını belirten İşleyen, iş bulma umudunu dahi kaybeden, diplomaları değersizleşmiş, hayatları çekilmez hale gelmiş, işsizlik ve borç batağında boğulan gençlerin somut talepleri için mücadele etmenin en temel sorumluluk olduğunu ifade etti. İşleyen, gençliğin inisiyatifi ile bir çalıştay düzenleyerek, burada ortaya çıkan somut talepleri ülke sathında örgütleyeceklerini açıkladı.

Siyasal İslamcı rejimin bir çözülme sürecine girdiğini belirten İşleyen, fakat çözülme sürecine girilmesinin onu bir tehlike olmaktan çıkarmadığını vurguladı. Aksine, iktidar blokunun çözülmenin mutlak bir yenilgiye dönüşmemesi için daha tehlikeli bir hal aldığını söyleyen İşleyen, “Son dönemdeki birkaç gelişme bunun işaretlerini veriyor. Bu adımlar açık ki artık sefalete ve kör cehalete mahkum olmak istemeyen halkın taleplerini bastırmak, muhalefeti etkisiz kılmak üzere atılan adımlardır. Dış politikada İhvancı, cihatçı eksen de bunu besliyor” dedi.

Muhalefetin ise Türkiye’de bu gelişmeler karşısında etkisiz bir konumdan çıkamadığını söyleyen İşleyen, bu çürümüş düzenin artıklarıyla birleşmeyi önüne koyan, sağa yaslanmış ve sermayenin ve uluslarası güçlerin taleplerine yanıt vermeyi öne alan bir muhalefetin doğal olarak halkın somut sorunlarına, özlem ve taleplerine yanıt veremediğini dile getirdi. SOL Parti'nin ülkeyi topyekun çürümeye götürecek bu dengeyi değiştirmek üzere harekete geçtiğini ifade eden İşleyen, “Bir büyük çelişki var. Bir yandan zor ve hile dışında yönetemeyen bir iktidar bir yanda da bu iktidara artık yeter diyen milyonlar. Biz, bu çelişkinin ancak solun etkili bir güç haline gelmesiyle, halkın örgütlü bir güce dönüşmesiyle mümkün olabileceğine inanıyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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