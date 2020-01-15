15 Ocak 2020 20:21Son Güncellenme Tarihi: 16 Ocak 2020 08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
İki lider arasındaki telefon görüşmesinde Libya ve Suriye'deki son durum ile İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağı ve bu ülkedeki protestoların ele alındığı bildirildi.
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan (solda) ve ABD Başkanı Donald Trump (sağda) | Fotoğraf: AA-Beyaz Saray | Kolaj: Evrensel
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinde Libya ve Suriye'deki son durumun yanı sıra İran'la ilgili güncel konuların ele alındığını açıkladı.
Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Deere, açıklamasında, "İki lider Suriye ve Libya'daki güvenlik durumu, İran'daki protestolar ve İran'ın Ukrayna uçağını düşürmesi konularını ele aldı" ifadesine yer verdi. (HABER MERKEZİ)