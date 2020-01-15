15 Ocak 2020 20:11 Güncelleme: 15 Ocak 2020 20:12

Didim halkı, balık çiftlikleri ve su ürünleri OSB’sini protesto etti

Didim’de yapılması planlanan balık çiftlikleri ve Su Ürünleri OSB’sine tepki gösteren Didim halkı, eylem yaparak fizibilite raporu toplantısını protesto etti.

GÜNCELLENDİ
Didim halkı balık çiftlikleri ve su ürünleri OSB’sini protesto etti

Fotoğraf: Evrensel 

Didim’de yapılması planlanan balık çiftlikleri ve Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesiyle (OSB) ilgili olarak hazırlanan fizibilite raporu Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında Aquasis Otelde değerlendirildi. Didim halkı eylem yaparak fizibilite raporu toplantısını protesto etti.

Toplantı öncesi konuyla ilgili Didim Halk Platformunun çağrısı ile kent meydanında toplanan Didimliler, toplantının yapıldığı otel önüne gelerek fizibilite raporu toplantısını protesto etti. Yaklaşık 3 ay öncesinden başlattıkları imza kampanyası ile yürütülen projenin Didim’e yapılmaması için çalışmalar yürüten Didimliler, “Didim Turizm kentidir, balık çiftlikleri ve Su ürünleri OSB İstemiyoruz” pankartları açarak yol kenarında insan zinciri oluşturdu. Yapılması planlanan balıkı çiftliklerini istemediklerini dile getiren Didimliler, buna karşı mücadele edeceklerini dile getirdi.

VALİ BALIK ÇİFTLİKLERİNE KARŞI EYLEM YAPANLARI ELEŞTİRDİ

Toplantıya Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in yanı sıra ilçe kaymakamı ve ilçe belediye başkanı da katıldı. Toplantıda konuşan Aydın Valisi Köşger, toplantı öncesinde yapılan eylemi işaret ederek, “Dışarıdaki kalabalık ne? Geçerken bize pankart tutanlar ve arabamıza yol vermeyenler ne? Demokrasi bu salonda. Ben burayı gelen kimseyi kısıtlamadım. Herkes gelebilir, dışarıdakiler de gelsin dedim hatta. Ama orada dışarıda böyle çirkin bir gösteriye müsaade ettiğiniz için size karşı sükutu hayale uğradım. Didim’e yakışmadı” sözleriyle Didim halkını ve Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ı eleştirdi. Projenin Didim’e zarar vermeyeceğini dile getiren Köşger, “Didim’in turizmine ve Aydın’a totalde zarar verecek bir tabloysa kimse bunun devamını istemez ve buna kimse karar vermez. Ben şahsen böyle bir şeye müsaade etmem” diye konuştu. Valinin konuşmasından sonra projeye ilişkin sunumlar yapıldı.

“YAPILACAK OLAN BALIK ÇİFTLİKLERİ DENİZİ KİRLETECEK”

Yapılan sunumları eleştiren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ise, “Bu çalışmada Didim’deki insanlara ne faydası olacak kısaca geçtiniz. Burada devlete sağlayacak katkıyı anlattınız. Konunun can alıcı noktası şu, yeri doğru mu? Didim turizm kenti için mücadele ediyor. Denize ve çevreye vereceği zarar az şekilde ele alındı. Turizm Bakanlığı niçin önce olumsuz rapor verdi arkasından ne oldu da ön görülen riskler minimize edildiği takdirde yatırım yapılmasında sakınca yoktur raporu alındı. Neden bu rapor verildi merak ediyoruz. Hakim rüzgardan dolayı yaşanan sıkıntıları da biliyorsunuzdur. Seçilen yer yanlış. Didim 2006 yılından turizm koruma gelişim bölgesi ilan edildi. Bunların göz önünde bulundurulmasını istiyoruz. Ben burada Didim’deki kişilerin zenginleştiği bir tablo da göremedim. Bu iki sektörün aynı yerde olması doğru mudur?" dedi.

Katılımcılar bölgeye yapılacak olan balık çiftliklerinin denizi kirleteceğini, kirliliğin dalış turizmini ve ilçe turizmini olumsuz etkileyeceğini, kurulmak istenilen OSB’nin yerinin doğal sit ve arkeolojik sit alanı içerisinde olduğu ve balık fabrikalarından çıkacak kokunun havayı kirleteceği konularını hatırlatarak, yapılacak projenin yanlış olduğunu dile getirdi. (Aydın/EVRENSEL)

Karaburun'da balık çiftliği tepkisi: Bölgenin ekolojik dengesini bozacak

Karaburun'da balık çiftliği tepkisi: Bölgenin ekolojik dengesini bozacak

Karaburun'da balık çiftliği protestosu

Karaburun'da balık çiftliği protestosu

Didim’de kamu arazilerinin hukuka aykırı şekilde imara açılması yargıya taşındı

Didim’de kamu arazilerinin hukuka aykırı şekilde imara açılması yargıya taşındı

Reklam
Reklam
EGE HABERLERİ
Dolmuşlardan şikayet eden Aliağalılar: Belediye otobüsü istiyoruz

Dolmuşlardan şikayet eden Aliağalılar: Belediye otobüsü istiyoruz

Ulaşımın dolmuşlarla sağlandığı Aliağa’da şehir içi ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Yolcular ücretlerden, sefer sıklıklarından ve ayakta yolculuk yapmaktan şikayetçi.

Didim halkı, balık çiftlikleri ve su ürünleri OSB’sini protesto etti

Didim halkı, balık çiftlikleri ve su ürünleri OSB’sini protesto etti

Didim’de yapılması planlanan balık çiftlikleri ve Su Ürünleri OSB’sine tepki gösteren Didim halkı, eylem yaparak fizibilite raporu toplantısını protesto etti.

Türk Metal İzmir Şubesi MESS'i uyardı: Hakkımızı alana kadar durmayacağız

Türk Metal İzmir Şubesi MESS'i uyardı: Hakkımızı alana kadar durmayacağız

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine İzmir'de basın açıklaması düzenlendi.

Metal işçisi MESS’e karşı üretimi etkileyecek eylemler istiyor

Metal işçisi MESS’e karşı üretimi etkileyecek eylemler istiyor

Türk Metal üyesi CMS Jant işçileri, sendikalara üretimi etkileyecek eylem kararı alma çağrısı yapıyor.

İzmir DMD aileleri: Tasarruf edilecek konu çocuklarımızın yaşam hakkı mıdır?

İzmir DMD aileleri: Tasarruf edilecek konu çocuklarımızın yaşam hakkı mıdır?

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası çocukların aileleri hastalıkta kullanılan medikal cihazların SGK kapsamından çıkarılmasına tepki gösterdi.

TPI patronundan geri adım: 6 işçinin geri dönmesi için anlaşma yapıldı

TPI patronundan geri adım: 6 işçinin geri dönmesi için anlaşma yapıldı

İzmir’de kurulu TPI’da 6 işçinin işten atılması üzerine dün akşam yapılan açıklama sonrası patron geri adım attı.

Çineli maden işçileri: Sağlıklı koşullarda çalışma hakkımızdan vazgeçmeyelim

Çineli maden işçileri: Sağlıklı koşullarda çalışma hakkımızdan vazgeçmeyelim

Çine'de silikozis hastası maden işçileri seslerini duyurmak için basın açıklaması yaptı: Sağlıklı koşullarda çalışma hakkımızdan vazgeçmeyelim.

TPI Composite’te 6 işçi daha işten çıkarıldı, fabrika önünde eylem yapıldı

TPI Composite’te 6 işçi daha işten çıkarıldı, fabrika önünde eylem yapıldı

Petrol-İş İzmir Şubesi yöneticileri Menemen ve Sasalı'daki TPI fabrikalarında yaşanan meslek hastalıklarına karşı eylem yaptıkları için işten atılan 6 işçiye destek vererek basın açıklaması yaptı. 

Çineli işçiler silikozis kabusuna karşı birleşiyor

Çineli işçiler silikozis kabusuna karşı birleşiyor

Çine ve yöresindeki maden işletmelerinde çalışırken sağlıksız çalışma koşulları nedeniyle silikozis hastalığına yakalanan ve işten çıkarılan işçiler çözüm aramak için bir araya geldi.

Manisa’da kadın cinayeti | Ayrılmak isteyen kadın bıçaklanarak öldürüldü

Manisa’da kadın cinayeti | Ayrılmak isteyen kadın bıçaklanarak öldürüldü

Manisa Akhisar’da yaşayan Deniz Gezginci ayrılmak istediği Zeki C. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

SF Trade Tekstil’de sendikalaştığı için işten atılan işçi sayısı 4’e çıktı

SF Trade Tekstil’de sendikalaştığı için işten atılan işçi sayısı 4’e çıktı

İzmir Gaziemir serbest bölgede uluslararası markalara üretim yapan SF Trade Tekstil’de DERİTEKS’e üye olduğu için 2 işçi daha atıldı. İşten atılanların sayısı 4’e yükseldi.

Ege'deki mülteci ölümlerine dikkat çekildi: Koşulsuz mülteci statüsü verilmeli

Ege'deki mülteci ölümlerine dikkat çekildi: Koşulsuz mülteci statüsü verilmeli

Ege Denizi'nde son günlerde yurt dışına geçmek isterken yaşamını yitiren mültecilerin sayısının artmasına ilişkin İzmir'de insan hakları ve mülteci dernekleri basın açıklaması yaptı.