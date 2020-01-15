Didim’de yapılması planlanan balık çiftlikleri ve Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesiyle (OSB) ilgili olarak hazırlanan fizibilite raporu Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger başkanlığında Aquasis Otelde değerlendirildi. Didim halkı eylem yaparak fizibilite raporu toplantısını protesto etti.

Toplantı öncesi konuyla ilgili Didim Halk Platformunun çağrısı ile kent meydanında toplanan Didimliler, toplantının yapıldığı otel önüne gelerek fizibilite raporu toplantısını protesto etti. Yaklaşık 3 ay öncesinden başlattıkları imza kampanyası ile yürütülen projenin Didim’e yapılmaması için çalışmalar yürüten Didimliler, “Didim Turizm kentidir, balık çiftlikleri ve Su ürünleri OSB İstemiyoruz” pankartları açarak yol kenarında insan zinciri oluşturdu. Yapılması planlanan balıkı çiftliklerini istemediklerini dile getiren Didimliler, buna karşı mücadele edeceklerini dile getirdi.

VALİ BALIK ÇİFTLİKLERİNE KARŞI EYLEM YAPANLARI ELEŞTİRDİ

Toplantıya Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in yanı sıra ilçe kaymakamı ve ilçe belediye başkanı da katıldı. Toplantıda konuşan Aydın Valisi Köşger, toplantı öncesinde yapılan eylemi işaret ederek, “Dışarıdaki kalabalık ne? Geçerken bize pankart tutanlar ve arabamıza yol vermeyenler ne? Demokrasi bu salonda. Ben burayı gelen kimseyi kısıtlamadım. Herkes gelebilir, dışarıdakiler de gelsin dedim hatta. Ama orada dışarıda böyle çirkin bir gösteriye müsaade ettiğiniz için size karşı sükutu hayale uğradım. Didim’e yakışmadı” sözleriyle Didim halkını ve Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ı eleştirdi. Projenin Didim’e zarar vermeyeceğini dile getiren Köşger, “Didim’in turizmine ve Aydın’a totalde zarar verecek bir tabloysa kimse bunun devamını istemez ve buna kimse karar vermez. Ben şahsen böyle bir şeye müsaade etmem” diye konuştu. Valinin konuşmasından sonra projeye ilişkin sunumlar yapıldı.

“YAPILACAK OLAN BALIK ÇİFTLİKLERİ DENİZİ KİRLETECEK”

Yapılan sunumları eleştiren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ise, “Bu çalışmada Didim’deki insanlara ne faydası olacak kısaca geçtiniz. Burada devlete sağlayacak katkıyı anlattınız. Konunun can alıcı noktası şu, yeri doğru mu? Didim turizm kenti için mücadele ediyor. Denize ve çevreye vereceği zarar az şekilde ele alındı. Turizm Bakanlığı niçin önce olumsuz rapor verdi arkasından ne oldu da ön görülen riskler minimize edildiği takdirde yatırım yapılmasında sakınca yoktur raporu alındı. Neden bu rapor verildi merak ediyoruz. Hakim rüzgardan dolayı yaşanan sıkıntıları da biliyorsunuzdur. Seçilen yer yanlış. Didim 2006 yılından turizm koruma gelişim bölgesi ilan edildi. Bunların göz önünde bulundurulmasını istiyoruz. Ben burada Didim’deki kişilerin zenginleştiği bir tablo da göremedim. Bu iki sektörün aynı yerde olması doğru mudur?" dedi.

Katılımcılar bölgeye yapılacak olan balık çiftliklerinin denizi kirleteceğini, kirliliğin dalış turizmini ve ilçe turizmini olumsuz etkileyeceğini, kurulmak istenilen OSB’nin yerinin doğal sit ve arkeolojik sit alanı içerisinde olduğu ve balık fabrikalarından çıkacak kokunun havayı kirleteceği konularını hatırlatarak, yapılacak projenin yanlış olduğunu dile getirdi. (Aydın/EVRENSEL)

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