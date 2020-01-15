TÜDEF: Gıdada hile yapana hapis cezası verilsin

Gıdalarda hile ve tağşiş yapan toplam 229 firmaya ait 386 parti ürünün Tarım Bakanlığının internet sitesinden açıklanmasının ardından Tüketici Dernekleri Federasyonundan (TÜDEF) şu öneri geldi: “Gıdada hile yapan kişi ve firmalara en az 6 ay hapis cezası verilmesini istiyoruz. Para cezası sorunu çözmüyor.”

Bakanlığın yaptığı teşhirin ardından piyasada başta çocuklar olmak üzere vatandaşın büyük tehlike altında olduğunun ortaya çıktığına dikkat çeken TÜDEF Başkan Vekili Sinan Vargı şu bilgeleri paylaştı:

“Cinsel gücü arttıran bazı ilaçlar havanda dövülüp, gazozlara, çikolatalara, bitkisel çaylara ve macunlara katılıyor. Tam 29 ürün insan sağlığı ile oynuyor. Çocuklarımız büyük tehlike altında.”

“Karadeniz Bölgesinde üretilen 11 marka siyah çayda gıda boyası kullanılıyor. Kalitesiz çaylara gıda boyası atarak renk vermesi sağlanıyor”.

“Zeytinyağı ve ayçiçeği yağında hile yapan firmaların sayısı son dört ayda da hızla artış gösterdi. 82 firma zeytinyağına daha ucuz olan yağları karıştırıyor. 2 firma da ayçiçeği yağına ucuz yağlar karıştırmış”

“Et ve et ürünlerinde 105 firma kırmızı ete kanatlı eti karıştırırken, sucuk kavurma gibi et ürünleri üreten firmanın 21 tanesi at ve eşek eti kullanırken, 7 firmanın da domuz eti kullandığı tespit edildi. Son dört ayda domuz eti kullanımında geçtiğimiz yıllara oranla büyük bir artış var. Tüketici bilmeden domuz eti yiyor.”

HİLELİ ÜRÜN HIZLA ARTIYOR

TÜDEF Gıda Komisyonu Başkanı da olan Sinan Vargı son açıklamanın ekim 2019’da yapıldığını hatırlatarak, gıda da hile yapan firmaların ve hile yapılan ürünlerin sayısında yıllık bazda büyük artışlar yaşandığını belirtti.

Halk sağlığı ile oynadığı tespit edilen firmaların yanı sıra yakalanmayan onlarca firma daha olduğu düşündüklerini söyleyen Vargı, “Gıda hilekarlarına uygulanan para cezaları ne kadar artarsa artsın caydırıcı olmuyor” dedi.

PARA CEZASI CAYDIRMIYOR

Gıdada hile yapan bazı firmaların insanı ölüme dahi götürecek hilelere başvurduğuna dikkat çeken Vargı şu öneriyi getirdi: “Gıda da onlarca kez hile yaptığı için yakalanan ve yeniden hile yapmaya devam eden insanlar var. Gıda da hile yapanlara hiçbir hafifletici neden olmaksızın en az 6 ay hapis cezası verilmesini istiyoruz.” (İSTANBUL)