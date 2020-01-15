15 Ocak 2020 18:27

HRW Türkiye Raporu: Kanıtsız iddianameler ve adil olmayan yargılamalar

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Türkiye'de pek çok kişinin kanıtsız iddianameler ve adil olmayan yargılamalarla hapiste tutulduğuna, kayyum ile Kürt seçmenlerin oylarının gasbedildiğine dikkat çekildi.

Fotoğraf: Evrensel

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    İnsan Hakları İzleme Örgütü yıllık raporunda Türkiye’ye dair çarpıcı bölümler yer aldı. Raporda, “Kanıtsız iddianameler ve adil olmayan yargılamalarla insanlar hapiste tutuluyor. Hükümet, kendisini eleştirenleri cezalandırıyor. Kürt seçmenler temsilcilerinden mahrum bırakılıyor” ifadelerine yer verildi.

    İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch/HRW) 2020 Dünya Raporunda gazetecilerin, hak savunucularının ve siyasetçilerin uzun ve keyfi tutukluluklarının, Türkiye’nin insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygı duyan bir ülke olduğu yönündeki iddiasına leke sürdüğünü ifade etti. Bu yıl 30’uncusu yayımlanan 652 sayfalık 2020 dünya raporunda, 100’e yakın ülkedeki insan hakları uygulamaları gözden geçiriliyor.

    HDP’Lİ SEÇİLMİŞLER GÖREVDEN ALINDI, TUTUKLANDI

    Raporun Türkiye bölümünde iktidarın 31 Mart’taki İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin sonuçlarını değiştirmeye çalıştığı belirtildi: “Cumhurbaşkanlığı, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan ve Muhalefet Adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimlerini tartışmalı bir zorlamayla tekrarlattı.” Bölge illerinde de iktidarın baskısının arttığının vurgulandığı raporda, “Özellikle Kürt nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Güneydoğu Anadolu bölgesindeki başka bir muhalefet partisinden seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınmaları ve tutuklanmalarıyla, seçim sonuçları iptal edilmeye devam edildi. Halkların Demokratik Partisinden seçilmiş 32 belediye başkanı görevden alındı, 23’ü terör örgütüyle bağlantılı olmak suçlamasıyla halen tutuklu bulunuyor.” denildi. Raporda Türkiye’nin, ayrıca barışçıl protesto gösterisi yapma ve toplanma özgürlüğü haklarını ihlal ettiği, LGBT ve diğer grupların toplantılarını keyfi olarak yasakladığı ve polis gözetimi altında yaşandığı iddia edilen işkence ve kötü muamele vakalarını araştırmadığı belirtildi.

    HÜKÜMETİ ELEŞTİREN HAPİSTE TUTULUYOR

    HRW Avrupa ve Orta Asya Direktörü Hugh Williamson da raporda Türkiye’ye dair şu değerlendirmede bulundu: “Hükümetin, kendisini eleştirenleri hapiste tutması ve muhalefet partilerinin adaylarının kazandığı seçim sonuçlarını iptal etmesi, Erdoğan Cumhurbaşkanlığının Türkiye’de insan hakları ve demokrasiyi zedelemek yönünde ne kadar ileri gidebileceğini gösteriyor. Türkiye, toplumsal muhalefeti susturmakla kalmadı, Kürt seçmenleri, bir kez daha seçtikleri temsilcilerinden mahrum bıraktı.”

    MUHALİFLER KEYFİ OLARAK TUTUKLU DURUMDA

    Rapordan özellikle yargının durumuna dair öne çıkan tespitler şöyle:

    “Uzun süredir keyfi olarak tutuklu bulunan muhalifler arasında İnsan Hakları Savunucusu Osman Kavala, Yazar Ahmet Altan, Diyarbakır’ın seçilmiş Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı ve Halkların Demokratik Partisi Eski Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ bulunuyor. Hükümete muhalif binlerce kişi, Terörle Mücadele Yasası kapsamındaki suçlamalarla, ikna edici olmayan kanıtlara dayanan iddianameler ve adil olmayan usullerle yargılandı. Bu yargılamalar, Cumhurbaşkanlığının, ülkede meşru muhalif görüşlere ve siyasi örgütlenme özgürlüğüne tahammülsüzlüğünü gösteren mesnetsiz mahkumiyet kararlarıyla sonuçlandı.”

    (HABER MERKEZİ)

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