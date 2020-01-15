15 Ocak 2020 18:12

İran’da devlet televizyonunda çalışan spikerler istifa etti

İran devlet televizyonu spikerlerinden Gelare Cabbari: "13 yıldır sizlere yalan söylediğim için üzgünüm" diyerek istifa etti.

İran devlet televizyonu spikeri Gelare Cabbari

Fotoğraf, İran devlet televizyonu spikeri Gelare Cabbari'nin Instagram hesabından alınmıştır

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    İran’da ABD’nin Kasım Süleymani suikastı ve Ukrayna uçağının yanlışlıkla düşürüldüğünün açıklanmasının ardından halk protestoları yeniden canlanırken, tepkiler gazetecileri de harekete geçirdi. İran devlet televizyonu IRIB’de çalışan en az üç spiker işten ayrıldı.

    Gazete Duvar’ın haberine göre, spikerlerden Gelare Cabbari, istifa ettiğini sosyal medya hesabından, “13 yıldır sizlere yalan söylediğim için üzgünüm” sözleriyle duyurdu. Cabbari sosyal medya paylaşımında “İnsanlarımızın öldüğüne inanmak benim için çok zordu. Bunu bu kadar uzun zaman sonra yaptığım için ve size 13 yıldır yalanlar söylediğim için beni affedin” dedi. İstifa eden bir diğer Spiker Zehra Hatemi’yse, “Bir daha televizyona dönmeyeceğim” ifadelerini kullandı. Saba Rad da, “21 yıl medya sektöründe çalıştıktan sonra artık medyada çalışmaya devam edemeyeceğim” dedi.

    GAZETECİLER BİRLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

    İranlı Gazeteciler Birliğinden gelen açıklamadaysa şu ifadeler yer aldı: “Yanlış bilgilerin yayımlanmasının, kamuoyunun güveni üzerinde ciddi bir etkisi oldu ve medyanın zaten çok da sağlam olmayan konumunu her zamankinden daha fazla sarstı. Durum çok karmaşık hale geldi. İran İslam Cumhuriyeti devlet televizyon çalışanları, güvenilirliklerinin kaybolduğunu kabul ediyor.” (DIŞ HABERLER)

    RUHANİ: ABD VE AVRUPA GÜVENDE DEĞİL

    Başkent Tahran’da kabine toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Biz bölgede güvenlik sorunu yaşanmasını istemiyoruz. Bu bölgeden, savaşmadan akıllıca gidin. Bugün ABD askerleri güvende değil. Yarın Avrupa askerleri de güvende olmayabilir. Gelin, nükleer anlaşmaya geri dönelim” dedi. ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin bölge güvenliğini olumsuz etkilediğini dile getiren Ruhani, “Bölgedeki güvenlik sorunu da ABD, Avrupa ve dünyanın güvenliğini olumsuz etkileyecektir” ifadelerini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Ruhani, İran askeri yetkililerini, Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili gerçekleri kamuoyuyla “samimi” bir şekilde paylaşmaya davet etti.

    İNGİLTERE BÜYÜKELÇİSİ İRAN’DAN AYRILDI

    Tasnim Haber Ajansına göre, Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için Tahran’da düzenlenen anma etkinliğine katıldığı gerekçesiyle kısa bir süre gözaltına alınmasıyla gündeme gelen İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Macaire, İran’ı terk etti.  Haberde, İngiliz Büyükelçi’nin “Kurallara uygun olarak ülkeden ayrıldığı” ifadelerine yer verildi. İran’ın yanlışlıkla düşürdüğünü açıkladığı Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine katılan İngiltere’nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire, 11 Ocak’ta “Bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı” iddiasıyla gözaltına alınmış, bir süre sonra serbest bırakılmıştı. (DIŞ HABERLER)

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