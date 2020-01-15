Istranca ormanlarına kuvarsit ocağı açılmasına izin verilmedi

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde Istranca Dağları’nın eteklerinde orman arazisine kurulmak istenen kuvarsit ocağı projesinin ÇED sürecinin olumsuz sonuçlandığını duyurdu. Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Saray Belediyesi ile TMMOB’nin konuya ilişkin itirazlarını da dikkate alarak, projenin yapılmasını uygun olmadığına karar verdi ve ÇED sürecini sonlandırdı.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde Güngörmez Mahallesi’nde 22,46 hektarlık ormanlık alanda açık kuvarsit ocağı kurulması için 28 Ekim 2019’da ÇED süreci başlatılmıştı. Açık madencilik yapılacağı için çok daha geniş bir ormanlık alanı tahrip edeceği tahmin edilen proje alanı aynı zamanda Ergene Havzası’nın ana çıkış bölgelerinden birinde yer alıyordu. Sınai ve kentsel atıklarla kirlenen Ergene Nehri’nin sınırlı sayıdaki doğal ve temiz beslenme kaynaklarının kirletilmesi anlamına gelen proje, koruma altındaki Trakya arılarını da tehdit ediyordu.

ÇED SÜRECİ SONLANDIRILDI

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer de bölge halkı, meslek odaları ve çevre örgütlerinin projeye ilişkin kaygılarını soru önergesiyle Meclis gündemine taşımıştı. Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Saray Belediyesi ve TMMOB’un konuya ilişkin itirazlarını da dikkate alarak, projenin yapılmasını uygun olmadığına karar verdi ve ÇED sürecini sonlandırdı.

YÜCEER: TEKİRDAĞ HALKI BİR KEZ DAHA BAŞARDI

Kararı değerlendiren Yüceer, 2014 yılında yine aynı projenin hayata geçirilmek istendiğini ancak halkın tepkisiyle geri çekildiğini hatırlattı. Yüceer, “Ormanlarımızı, Ergene’nin belki de son doğal beslenme kaynaklarını tahrip edecek bu projede ısrar edilmesi başlı başına bir hataydı. Hem Istrancaların doğal güzelliklerine hem de Ergene Havzası’na yönelik bu saldırıya seyirci kalamazdık. Tekirdağ halkı bir kez daha başardı. Havamızı, suyumuzu, toprağımızı, doğal ve kültürel varlıklarımızı bir kaç firmanın çıkarı uğruna feda eden anlayışa geçit vermedik. Bundan sonra da insan yaşamını ve doğal hayatı tehdit eden projelere izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

"UMARIM EMSAL OLUŞTURUR"

“Umarım Trakya’yı, özellikle de Istranca Dağları’nı tehdit eden maden ve taş ocağı projeleri için bu karar bir emsal oluşturur” diyen Yüceer, Trakya yer üstündeki zenginlikler nedeniyle yüzyıllar boyunca insanlığın çekim merkezlerinden biri olduğunu ifade etti. Birkaç firmanın çıkarı için yerin üstündeki asıl zenginliği yok etmenin, bugünü ve geleceği tehlikeye sokacağını dile getiren Yüceer, ağır çevre sorunlarıyla boğuşan Trakya’ya daha fazla zarar verilmesine seyirci kalmayacaklarını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

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