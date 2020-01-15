Kamu-Sen üyesi memurlar maaş zammını bordro yakarak protesto etti

Yozgat, Kırşehir, Sivas ve Kayseri'de 2020 yılı memur maaşları protesto edildi. Türkiye Kamu-Sen üyeleri, memurların ortalama 160 lira, emeklilerin de 100 lira zamla 6 ay boyunca idare etmek zorunda kalacağını belirterek bordro yakma eylemi gerçekleştirdi.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapan Türkiye Kamu-Sen Yozgat Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, iktidarın 2019'daki ilk enflasyon hedefine göre maaşlara toplam yüzde 9,2 zam yaptığını söyledi.

Gerçekleşen enflasyonun yüzde 11,84 olduğunu ve buna göre memur maaşlarının enflasyonun gerisinde kaldığını ifade eden Kabayel, "Milletimizin tüketmek zorunda olduğu gıda, temizlik, sağlık, ulaşım, haberleşme, ısınma, kira gibi ürünlerdeki fiyat artışları 2019'da gerçekleştiği ilan edilen, resmi enflasyonun katbekat üzerindedir. Bugün memurlarımız maaşlarını aldılar ve acı gerçekle yüzleştiler. Biz, Türkiye Kamu-Sen olarak sürekli gerçekleri dile getiriyor, maaş zamlarının yetersiz olduğunu, verilen sözlerin tutulmadığını ifade ediyor, acil çözüm bekleyen sorunlar için bir memur paketi hazırlanmasını istiyoruz" dedi.

Basın açıklamasının ardından memurlar maaş bordrolarını yaktı.

Fotoğraf: Ömer Ertuğrul/AA

Kırşehir'de Kırşehir Temsilciliğine bağlı sendika üyeleri, Cacabey Meydanı'nda toplanarak, bordro yakma eylemi yaptı.

Basın açıklaması yapan Türkiye Kamu-Sen Kırşehir Temsilcisi Bilal Türk, memurların ortalama 160 lira, emeklilerin de 100 lira zamla 6 ay boyunca idare etmek zorunda kalacağını belirten Türk, geçen yıl yüzde 4+5’e, bu yıl da 4+4'e mahkum edildiklerini ifade etti.

Memur ve emeklinin enflasyonun altında ezildiğini vurgulayan Türk, "Milyonlarca memurun, emeklinin, masumun hakkının yenmesine göz yumanlar kendi ateşlerini, milyonlarca memurun bordrolarında göreceklerdir. Memurun bordrosunun ateşi tüm vicdanları yakacaktır" dedi.

Fotoğraf: Abdullah Yıldız/AA

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan sendika üyeleri adına basın açıklaması yapan Türkiye Kamu-Sen Sivas Şube Başkanı İlker Çelikus, da TÜİK'in resmi rakamlarına göre geçen yıl gıda fiyatlarına ortalama yüzde 10,9, mutfak tüpüne yüzde 17,6, doğal gaza yüzde 22 ve elektriğe yüzde 18,3 zam geldiğini, memur ve emeklilere ise yüzde 4 oranında zam yapıldığını belirtti. Çelikus, "Memurlara 2020 yılı için yüzde 4+4, 2021 için ise yüzde 3+3 zam yapılması öngörülmüş, adeta ekonomi ile maaş zamlarının ilişkisi bitirilmiştir" diye konuştu.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan memurlar adına açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Kamil Ünal, 3 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon emeklinin 2 yıl sürecek geçim sıkıntısının başladığını belirterek memur paketi hazırlanması talebini dile getirdi.

Açıklamanın ardından memurlar bordrolarını yaktı. (AA)

Fotoğraf: Hasan Taşcan/AA

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