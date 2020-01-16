Deftere şiir yazmaktan 11 gün hücre cezası

Burcu YILDIRIM

Ankara

Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda mahkumlara keyfiyete göre kitap sınırlaması dayatılıyor, yazdıkları şiirlere disiplin suçu veriliyor. Gazetemize mektupla yaşadıklarını bildiren Yücel Kaya ve arkadaşları, “Güvenlik gerekçesi” ile kitapların sınırlandırıldığı, yazılan şiirlere ise disiplin suçunun verildiğini aktardı.

"ODADAKİ KİTAP SAYISI 7 İLE SINIRLI"

Uzun süredir kaldıkları odada bulunan kitap sayısının Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü tarafından “güvenlik gerekçesi” ile sınırlandırıldığını ifade eden Yücel Kaya, “Odada kitap sayısı 7 ile sınırlandırılarak kota uygulanmaktadır. Bilgi edinme hakkımız ihlal ediliyor. Okuduğumuz kitaplar ayrı bir bölüme alınıyor ve diğerleriyle 15 günde bir dilekçe vererek değiştirebiliyoruz” diye aktardı. Kaya, “Cezaevi idaresi, olağan hale gelmiş olan koğuş aramalarında, keyfi olarak mahkemelerce toplatma ya da yasak kararı olmayan bandrollü kitaplarımızı ‘incelenecek’ adı altında alıp bir daha geri vermiyor. Herhangi bir kitaptan not tuttuğumuz yazılara ise el koyuyorlar” bilgisini paylaştı.

"TAMAMEN KEYFİ VE ART NİYETLİ"

Yazdıkları şiirlere bile el konulduğunu ileten Kaya, “Son olarak 19 Ocak 2019 tarihinde yapılan son aramada kitap ve defterlerimize el konularak ‘İncelenip geri verilecek’ denilip el konuldu ve daha önce defalarca ‘incelenen’ defterlerimiz yüzünden 11 gün hücre cezası verildi” diyor. Aldıkları notların Anayasa Mahkemesi tarafından başka davalarda düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildiğini, hatta bu konuda emsal kararların dahi bulunduğunu dile getiren Kaya, “Defterimizdeki şiir ve yazılar cezaevi idaresi tarafından suçmuş gibi gösterilerek disiplin suçları ile cezalandırılıyoruz. Tamamen keyfi ve art niyetli soruşturmalara maruz kalıyoruz” ifadeleri yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bile “bir şiir okumaktan” ceza aldığını hatırlatan Kaya, ifade ve düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken şiir ve yazıların cezaevi idaresi tarafından suçmuş gibi disiplin soruşturmasına tabi tutulduğunu belirtiyor.