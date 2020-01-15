Norveç’ten yurt dışı askeri operasyonlara 32 milyar kronun üzerinde harcama

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

Norveç’in 1990 yılından bu yana, yurt dışındaki askeri operasyonlara katılımının maliyeti 32 milyar kron (yaklaşım 21.2 milyar TL) oldu. Bu, yıllık bazda 1.6 milyar krona tekabül ediyor.

Norveç Savunma Bakanı Frank Bakke- Jensen, geçtiğimiz 21 Aralık’ta RÖDT (Kızıl Parti) Başkanı Bjørnar Moxnes tarafından meclise yazılı olarak sunulan “1990’dan bugüne Norveç’in yurt dışı askeri operasyonlarına katılımının maliyeti nedir?” sorusunu cevaplandırdı.

Savunma Bakanı Frank Bakke- Jensen yaptığı açıklamada, Norveç’in 1990 yılından bu yana yurt dışındaki askeri operasyonlara katılımının maliyetinin 32 milyar kron, yıllık bazda ise 1.6 milyar kronun üzerinde olduğunu ifade etti.

Norveç Haber Ajansı NTB’nin haberine göre, sağ koalisyon hükümet ortağı Sağ Partiden (H) bakan olan Frank Bakke-Jensen’in, Norveç’in uluslararası askeri operasyonlar için 1990-1998 döneminde toplam 7.17 milyar kron, 1999-2019 yılları arasında ise yaklaşık 24.9 milyar kron harcama yaptığına yer verildi.

Norveç Silahlı Kuvvetleri en fazla harcamayı 2000-2004 yılları arasında Ortadoğu, Bosna/Kosova, Afganistan ve Irak’taki operasyonlarda yaptı. Bu bölgelerdeki operasyonların toplam maliyeti 7.7 milyar kron civarında olurken, Savunma Bakanının açıklamasına göre 1995-1999 yılları arasında ise Lübnan, Ortadoğu ve Bosna’daki operasyonlarda yaklaşık 6 milyar kron harcandı.

Son yıllardaki harcama miktarlarında ise biraz düşüş olduğu görüldü. Buna göre, Norveç’in 2015’ten 2019 yılına kadar Irak, Afganistan ve Mali operasyonlarının yanı sıra diğer operasyonlarında 3.3 milyar krondan biraz fazla harcama yapıldı.

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