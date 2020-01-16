16 Ocak 2020 04:46

Dolmuşlardan şikayet eden Aliağalılar: Belediye otobüsü istiyoruz

Ulaşımın dolmuşlarla sağlandığı Aliağa’da şehir içi ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Yolcular ücretlerden, sefer sıklıklarından ve ayakta yolculuk yapmaktan şikayetçi.

Yoldan geçen dolmuş ve yolda yürüyen insanlar

Fotoğraf: Eren Saran/Evrensel

Eren SARAN
Izmir

Her gün yüzlerce işçi ve memur çalışmak için uzak mahallelerden yollara düştüğü Aliağa’da şehir içi ulaşım minibüslerle sağlanıyor. İZBAN durağından kalkan dolmuşlar hem yüksekteki mahallelere hem işletmelere hem de şehir merkezine yolcu taşıyor.

Merkez ve İZBAN durağı arasında taşıma yapan dolmuşların hareket saati gelen trene bağlı olarak ayarlanmış. Ayakta yolcu taşımak yasak ancak Aliağa’da dolmuşlar adı üzerinde dolmadan asla kalkmıyor. Mesai başlangıç ve bitişlerinde ise bu yolculuk çileye dönüşüyor. Tam ücretin 2.75 olduğu kentte öğrenciler ise indirimli taşıma kartlarını her yıl yenilemek ve yanlarında taşımak kaydıyla 2.25 liraya yolculuk yapabiliyor.

İzmir’de oturan ve Aliağa Vergi Dairesinde çalışan Memur Ramazan Çelebi sabahları bindiği Merkez dolmuşunun ayakta yolcu taşıdığını dile getiriyor. Çelebi “İş çıkışlarında bindiğimizde ise İZBAN’a ucu ucuna yetişiyoruz. Özellikle mesai saatleri için sefer sayısını arttırmaları gerekiyor” dedi.

Mustafa Dede'nin fotoğrafı

Mustafa Dede | Fotoğraf: Eren Saran/Evrensel

"ESHOT’UN HİZMETLERİNDEN FAYDALANAMIYORUZ"

35 yıldır Aliağa’da yaşayan ve PETKİM’den emekli olan Mustafa Dede, ESHOT seferlerinin Aliağa içerisinde de hizmet vermesi gerektiğini belirtiyor. Dede “Aliağa artık büyük bir yer, burada yaşayan insanların da belediye otobüslerinden faydalanması lazım. Alternatifsiz bırakılıyoruz. Foça’ya Bergama’ya ESHOT var. Ayrıca İZBAN’dan Şakran’a gidebilmek için Bergama’ya giden otobüslere biniyoruz ama çift ücret alıyor. Bu konu da bir düzenleme yapılması gerekiyor” diye konuştu.

Ayrıca İZBAN’ın gittiğin kadar öde uygulamasının da Aliağalılar için ciddi külfet yarattığını söyleyen Dede “Aliağa’dan en yakın durağa gitmek için bile kartımızda 12.40 lira olması gerekiyor. Bunu bir aile için hesapladığında nasıl yolculuk yapacak insanlar. Günü geliyor, beş lira bile olmuyor insanın yanında. Bu yüzden yolda kalan çok oluyor. Bu uygulamanın da bir an önce kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

ÖNEMLİ KAVŞAKLARDA TRAFİK KİLİTLENİYOR

Aliağa’da belirli noktalarda trafiğin mesai saatlerinde sıkıştığını ifade eden Osman Yüksel “TÜPRAŞ, PETKİM ve merkez kavşaklarına mutlaka bir battı çıktı yapılması gerekiyor. Özellikle sabah ve akşam trafiklerinde sıkıntılar yaşıyoruz. Yaz sezonunda 5 dakikada varacağım iş yerine 15-20 dakika bazen yarım saatte varabiliyorum” diyerek kaza riskinin de arttığına dikkat çekiyor.

Gülay Karadana ve kızları

Gülay Karadana ve kızları | Fotoğraf: Eren Saran/Evrensel

"İNDİRDİKLERİ YERDE EZİLME TEHLİKESİ YAŞIYORUZ"

Horozgediği köyünde oturan Gülay Karadana ve kızı Selvetnur köyden merkeze gelen dolmuşların saatte bir olduğunu belirtiyor. Her gün okula bu dolmuşlarla geldiğini söyleyen Selvetnur “Üst üste yolculuk yapıyoruz. Üç lira gidiş üç lira dönüş parası veriyoruz, zaten haftalığımız ne kadar? Ailelerimizin durumları belli, ona mı para vereceğim kendime mi harçlık yapacağım. Bıraktıkları yer yol sapağı, ezilme tehlikesi yaşıyoruz. Okul çıkışları soğukta araba bekliyoruz. Çakmaklı dolmuşlarını kullanıyorum. Bazen almadan geçiyor arabalar bir saat diğerini bekliyoruz” dedi.

“Çok sıkıntı yaşıyoruz. Bir saatte bir araba var. Pazarımız için onu kullanıyoruz, kışın soğukta yazın sıcakta rezil oluyoruz. Bir hastamız acil bir işimiz olsa gidemezsin. Seferlerin arttırılmasını istiyoruz. Köy dolmuşlarının hepsi için böyle bir sıkıntı var” diye konuştu.

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Ulaşımın dolmuşlarla sağlandığı Aliağa’da şehir içi ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Yolcular ücretlerden, sefer sıklıklarından ve ayakta yolculuk yapmaktan şikayetçi.

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