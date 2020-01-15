Putin, Federal Vergi Servisi Başkanı Mihail Mişustin’i başbakan adayı olarak önerdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Federal Vergi Servisi Başkanı Mihail Mişustin’i, Dmitriy Medvedev’den boşalan başbakanlık görevine önerdi.

AA'da yer alan habere göre, Putin’in Mişustin’le görüşerek başbakanlık görevini teklif ettiği belirtildi.

Mişustin’in görevi kabul ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, Putin’in adaylık teklifini, onay için Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sunduğu kaydedildi.

Duma Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Duma'ya uluşan Mişustin'le ilgili adaylık teklifinin oylaması yarın gerçekleştirilecek.

Dmitriy Medvedev, bugün Putin’e hükümetin istifasını sunmuş, Putin de istifayı onaylamıştı.

1966 yılında Moskova’da doğan Mişustin, 2010’dan bu yana Rusya Federal Vergi Servisi başkanlığı görevini yürütüyordu.

NE OLDU?

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, hükümetin istifa edeceğini açıkladı. Medvedev dahil tüm kabine üyeleri istifalarını verdi.

Medvedev hükümetinin istifa kararını Putin'in Federal Meclis konuşmasının ardından açıkladı.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre Putin ile birlikte kameraların karşısına geçen Medvedev, Putin'in talep ettiği reformların önünü açabilmek için bu kararı aldığını söyledi, kendisine teşekkür eden Putin'in elini sıktı.

Putin, parlamentodaki konuşmasında, istifa eden Medvedev'in yeni hükümet yapısında Güvenlik Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirileceğini açıkladı. Putin, Medvedev'in iç ve dış güvenlik konularından sorumlu olacağını belirtti. Putin Medvedev ve bakanlardan yeni hükümet kurulana kadar mevcut görevlerine devam etmelerini istedi.

Putin, devlet başkanlarının görev süresinin gözden geçirilmesi gerektiğini, anayasanın başkanlara toplam en fazla iki dönem görev hakkı tanıyacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Putin'in bu açıklaması, kendi iktidar süresini uzatmak için yapılmış bir manevra olarak yorumlandı.

Putin, delvet başkanlığı görevinde dört dönemini geçiriyor. Üst üste iki dönem başkanlık yaptıktan sonra dört yıl boyunca Başbakanlık görevine geçen Putin, daha sonra Devlet Başkanlığına geri dönmüştü.

Putin, kendisinin başkanlığını yürüttüğü Devlet Konseyi'nin de yetki alanının genişletilmesini gündeme getirdi. (DIŞ HABERLER)

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