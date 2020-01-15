CHP'li Seyit Torun: Seçimle alamadıkları belediyeleri tehditle almaya çalışıyorlar

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, yerel yönetimlerde gidilmek istenen yasa değişikliklerine ilişkin konuştu. AKP'nin hazırladığı yerel yönetim yasa değişikliği konusunda yeterli bilgi alamadıkların anlatan Torun, 100 belediye başkanının AKP'ye geçeceği iddiası hakkında ise “Seçimle kazanamadığını tehditle almaya çalışıyorlar” dedi.

Cumhurbaşkanının büyükşehir belediye başkanlarıyla Eylül ayında bir araya geldiği toplantıdan bu yana kendilerine herhangi bir teklif gelmediğini belirten Torun, “Toplanacağız, bir araya geleceğiz deniliyor ama hala bir teklif yok” dedi.

Sadece AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin yerel yönetimlerde yapılacak kapsamlı yasa değişikliği konusunda kendisiyle birkaç kez görüştüğünü belirten Özhaseki, şimdi de AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş’un imar yasalarıyla ilgili bazı değişikliklerin olabileceğini söylediğini hatırlattı. Bu yasa tasarılarının nerede, nasıl hazırlandığının belli olmadığını belirten Torun, “Yerel yönetim yasaları sadece imar yasalarından ibaret değil. Vatandaşlarımızın sürekli beklentileri artıyor. Bu talepler karşısında belediyelerimizin güçlendirilmesi için yasal değişikliklerin yapılması gerekiyor” dedi. AKP'nin hazırladığı yerel yönetim yasa değişikliği konusunda yeterli bilgi alamadıkların belirten Torun, “Biz kendilerine taslağı görelim dedik ama şu ana kadar elimize Mehmet Muş'un açıkladığı imar düzenlemeleri dışında hiçbir bilgi ve veri gelmedi” dedi. 100 belediye başkanını AKP'ye geçeceği iddialarına da değinen Torun, “Milli irade diye demokrasi havarisi kesilenler, belediye başkanlarını kimi zaman korkutarak, tehdit ederek görevden alıyor, bazılarına kayyım atıyorlar. Şimdi de belediyelere icra göndererek devletin kaynaklarını kapatarak AKP'ye geçmeleri için uğraşıyorlar. Bunlar milli iradeyi yok sayarak, seçimle kazanamadığını tehditle almaya çalışıyorlar” dedi. (Ankara/EVRENSEL)