Candan Yüceer: “Kadın sporcularımıza yönelik nefret söylemi cezasız kalmasın”

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin’in Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı hakkında yaptığı paylaşımlara tepki gösterdi. Şahin’in açıklamalarının kadına ve kadın bedenine yönelik cinsiyetçi yaklaşımın açık bir örneği olduğunu dile getiren Yüceer, kullandığı ayrımcı ifadeler ve nefret dili nedeniyle belediye başkanı hakkında inceleme yapılması çağrısında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, A Milli Kadın Voleybol Takımının 2020 Tokyo Olimpiyatları’na gitmeye hak kazandığı maçın ardından Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanının açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

“Ülkemiz adına büyük başarılara imza atan sporcularımızla gururlanmak yerine, onları hedef gösteren bu anlayışı kınıyorum” diyen Yüceer, “Onların başarısından duyulan rahatsızlığın tek nedeni, kadın sporcular olmalarıdır. Belediye Başkanının açıklamaları, kadına ve kadın bedenine yönelik cinsiyetçi yaklaşımın en açık örneğidir” ifadelerini kullandı.

“KADINLAR KARANLIK ZİHNİYETE TESLİM OLMAYACAK”

Şahin’in ifadelerinin kadına yönelik ayrımcılık ve şiddeti besleyen anlayışın bir tezahürü olduğunu vurgulayan Yüceer, “Kadınlara ahlak dersi vermeye çalışan, kadınların yaşamına müdahale etmek isteyen bu karanlık ve çarpık zihniyete teslim olmayacağız. İnanıyorum ki, A Milli Kadın Voleybol Takımımız Tokyo’da göstereceği başarıyla, kadını sadece cinsel bir obje olarak gören bu yaklaşıma en güzel yanıtı verecektir. Onlarla gurur duyuyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Yüceer açıklamasını bitirirken, “Savcıları ve İçişleri Bakanlığını, kullandığı ayrımcı ifadeler ve nefret dili nedeniyle Kaynaşlı Belediye Başkanı hakkında gerekli işlemleri başlatmaya çağırıyorum” dedi.

NE OLMUŞTU?

MHP’li Düzce Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, A Milli Kadın Voleybol Takımının Almanya’yı yenerek Tokyo’da olimpiyatlara katılma hakkı elde etmesinin ardından yayınladığı mesajda, “Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil” demişti. Açıklamasıyla kamuoyunun tepkisini çeken Şahin, “Bunu genel anlamda yazdım. Kamuoyu beni takip ediyor. Takipçimiz çok. Art niyet taşımıyoruz. Bizler İslam ülkesinde yaşıyoruz. Müslümanım diyenin uyması gereken kurallar vardır. Müslüman bir kişi öyle bir kıyafet giyip erkek huzuruna çıkamaz. Bu haram” diyerek yazdıklarını savundu.

Tepkilerin artması üzerine Birol Şahin MHP’den ihraç edildi. (HABER MERKEZİ)

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