16 Ocak 2020 06:31

Ahmet Öztürk: Termik santraller istihdamı artırmıyor, göçe zorluyor

CHP’li Burhanettin Çakır’ın Zonguldak Belediye Meclisi'nde termik santrallere karşı deklarasyon yayımlanması teklifine, AKP’liler “İstihdam olmayınca sağlığı ne yapacaksın” diye karşılık verdi.

Zonguldak'ta bacasından duman çıkan termik santralin kuş bakışı görünümü.

Fotoğraf: DHA

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    Mustafa ADAY
    Zonguldak

    Zonguldak Belediyesinin İl Genel Meclisi 2020 yılı ocak ayı toplantısında mevcutlara ilaveten Karadeniz Ereğli’den Bartın Amasra’ya kadar olan kıyı şeridinde yapılması planlanan termik santralleri gündeme getirdi. Toplantıda gündem dışı söz alan CHP’li üye Burhanettin Çakır’ın termik santrallere karşı deklarasyon yayımlanması yönündeki teklifine, AKP’li üyeler, “İstihdam yaratıyorlar. Önce istihdam, istihdam olmayınca sağlığı ne yapacaksın” diye karşı çıktı.

    Zonguldak Çevre Koruma Derneği Başkanı Ahmet Öztürk

    Zonguldak Çevre Koruma Derneği Başkanı Ahmet Öztürk | Fotoğraf: Mustafa Aday

    "KÖMÜR MEMLEKETİ ZONGULDAK, KÖMÜR İTHAL EDİYOR"

    Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Zonguldak Çevre Koruma Derneği Başkanı Ahmet Öztürk, uygulanan ekonomik politikaların sonucu işsiz, aşsız, geleceksiz bırakılan Zonguldak halkına hükümetlerin tek vaadinin termik santraller olduğunu söyledi. “Şu anda Çatalağzı-Muslu bölgesindeki dar bir vadide 7 üniteli 4 santral yılda 10 milyon tonun üzerinde kömür yakıyor” diyen Öztürk, “Bu kömürün yüzde sekseni de yurt dışından ithal ediliyor. Sözde kömür memleketi Zonguldak’ta yurt dışından ağır tonajlı gemilerle getirilen milyonlarca ton kömür, Çinli işçilerin kurduğu santrallerde yakılıyor. Yeni planlanan santralleri durduramazsak tablo çok daha kötü olacak” dedi.

    "SANTRALLERDE ÇİNLİ İŞÇİLER ÇALIŞIYOR"

    Termik santrallerin istihdam yaratmadığını da belirten Öztürk, “Santraller genellikle Çin firmalarına kurdurulduğu için inşaatında da Çinli işçiler çalışıyor. Cıvatasına kadar her şey Çin’den konteynerlerle getirildiği için tedarikçi firmalar da herhangi bir ürün pazarlayamıyor. Yeni santraller yüksek teknolojili olduğu için çalışan sayısı minimum düzeyde kalıyor. Sınırlı sayıda çalışanları ise nitelikli iş gücü oluşturuyor. Bölgenin böyle bir iş gücü kapasitesi olmadığı için de Zonguldaklılara bekçilik, büro işçiliği, bakımcılık, bahçıvanlık gibi niteliksiz işleri yapmak düşüyor. Eren Holdingin 3 santrali kurulmadan önce 12 bin civarında olan Çatalağzı nüfusunun 7 binden de aşağıya düşmesi, bu santrallerin istihdam yaratmak bir yana bölge halkını göç etmeye zorladığını gösteriyor” dedi.

    "YENİ SANTRALLERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

    Öztürk açıklamalarını, “Ülke ekonomisine katkı sunmak için yerin altındaki karanlıklarda binlerce insanını kaybeden Zonguldak halkına, ‘Az öldünüz’ der gibi bir de bu kirli teknolojilerin dayatılmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Anımsanacaktır, bir AKP’li vekil, ‘Gerekirse orada yaşayan insanları başka yere nakleder, santralleri yine yaparız’ demişti. İnsanları doğup büyüdükleri topraklardan tavuk kışlar gibi sürmeye çalışan bu anlayışla mücadelemiz hiç bitmeyecek. Ekolojistler olarak, yaşam hakkımız kadar yaşam alanlarımıza da sahip çıkacağız. Ülkemizin farklı alanlarında mücadele veren diğer yaşam hakkı savunucuları ile dayanışmayı büyüterek yeni santrallere geçit vermeyeceğiz” diyerek tamamladı.

    "ZONGULDAK’IN GÖZBEBEĞİNE TERMİK SANTRAL YAPMAK İSTİYORLAR"

    CHP Zonguldak İl Meclis Üyesi Burhanettin Çakır

    CHP Zonguldak İl Meclis Üyesi Burhanettin Çakır | Fotoğraf: Mustafa Aday

    Termik santrallerin kurulması düşünülen yerlerin Zonguldak’ın gözbebeği olan sayfiye yerleri olduğunu söyleyen Burhanettin Çakır, bunlardan iki tanesinin günden güne yıldızı parlayan, yörede en uzun sahile sahip Filyos bölgesinde yapılacağını söyledi.  İl Genel Meclisinde bu konuya dikkat çekmek ve karşı duruş sergilemek amacıyla bir deklarasyon yayımlanmasını talep ettiğini belirten Çakır şunları söyledi: “İlgili komisyonca gerekli araştırmaların yapılarak hazırlanacak rapor doğrultusunda İl Genel Meclisinin hissiyatını bir deklarasyonla kamuoyuna taşınmasının yararlı olacağını söyledim. Önerime İl Genel Meclisinin AKP grubu şiddetle karşı çıktı. ‘İstihdam sağlıyorlar. Önce istihdam, istihdam olmayınca sağlığı ne yapacaksın’ dediler” dedi.

    CHP Zonguldak İl Meclis Üyesi Burhanettin Çakır

    CHP Zonguldak İl Meclis Üyesi Burhanettin Çakır ve Mustafa Aday | Fotoğraf: Mustafa Aday

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