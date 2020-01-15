Kılıçdaroğlu: Suriye politikasında bizim ne çıkarımız oldu?

CHP Grup Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin dış politikasını eleştirerek “Bizim dış politikayı barış eksenli yapmamız lazım. Suriye’ye karşı çıktığımda en ağır eleştirilere maruz kaldım. Biri cevap versin. Bizim ne çıkarımız oldu?” diye sordu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Aksaray Muhtarlar Buluşmasına katıldı. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, demokrasi olmazsa bir ülkede gelişme olmayacağını belirterek, “Demokrasi bir anarşi değildir. Seçmen oyunu kullanır baktı ki çalışmıyor başka bir partiye verir. Takım tutar gibi parti tutulmaz” dedi. Kılıçdaroğlu, “CHP olarak biz her zaman doğruları yaptık’ demiyorum. Bizim de yanlışlarımız oldu. Kendimizi eleştiriyorum. Kadının başörtüsü sorununu Türkiye’nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Sana ne kardeşim. Başka dertlerimiz var. Fakirlik var, yoksulluk var bunları unuttuk. Hata vatandaşın ayağına gitmeyen siyasetçide” ifadelerini kullandı. Muhtarlık kanunu olması için teklif hazırladıklarını belirten Kılıçdaroğlu, “Muhtarların hem oy hem söz hakkı olmalı. Mahalle hakkında karar alıyorsunuz muhtarın haberi yok. Belediye karar aldığında bunu muhtara iletecek, birlikte karar alınacak. Bu demokrasinin de güçlenmesi demektir” ifadelerini kullandı. Hükümetin ekonomi politikasına ilişkin eleştiriler yapan Kılıçardaroğlu, “Kişi başına aylık geliri 673 liranın altında olan kişi sayısı 8 milyon 600 bin kişi. Bir düşünün bu parayla geçinilir mi?” diye sordu.

HÜKÜMETE DIŞ POLİTİKA ELEŞTİRİSİ

Hükümetin dış politikasıyla ilgili eleştirilerini Libya ve Suriye üzerinden yapan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Bizim dış politikayı barış eksenli yapmamız lazım.Suriye’ye karşı çıktığımda en ağır eleştirilere maruz kaldım. Bizim ne çıkarımız oldu? Biri bana açıklasın. 40 milyar dolar para harcadık. Ve yenileri geliyor. Kendi ülkelerine göndermemiz gerektiğimizi de söyledim. Yine eleştirildim. Barış gücü olsun dedim. Şimdi Libya’da kavga ediyorlar. BM var, onların barış gücü var. O barış gücü gitsin iki tarafı barıştırsın. Barış gücü olsun dedim. Hafter tarafını BM tanımıyormuş. Gelsin konuşalım Müslüman kanı akmasın. Bizim dış politikamızı kim belirliyor? Putin belirliyor. Suriye’yi de Putin mi belirliyor? Evet. Ya böyle miydi Türkiye? Bunu dediğim için her türlü hakaret geliyor. Ama emin olun ben doğruyu söylüyorum.”

4 aşamalı bir stratejiyle sorunların çözüleceğini de savunan Kılıçdaroğlu, “İlk kuralımız din vicdan özgürlüğünün olması... İkinci kuralımız üretmektir. Üçüncü kuralımız güçlü bir sosyal devlettir. Dördüncü kuralımız bunun sürdürülebilirliğidir. Hiç kimse ‘Her şeyi ben bilirim’ diyemez. Derse o memleketin sonu felakettir” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)