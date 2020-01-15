HDP İstanbul İl binası önünde bir kişi havaya 7 el ateş etti

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl binası önünde 7 el silah ateşlendi.

Saat 15.00 sularında bina önüne gelen kimliği belirsiz bir kişi, havaya 7 el ateş etti.

Saldırı sonrası HDP binasıyla aynı sokakta bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden çok sayıda polis buraya gelerek, parti binasının etrafına güvenlik şeridi çekti. Partililer de dışarı çıkarak durumu anlamaya çalıştı.

Binaya girişlere izin verilmezken, saldırganın silahıyla birlikte karakola gidip teslim olduğu belirtildi.

Olay yerindeki bir polis ile bazı yurttaşlar, saldırganın dün parti binasına Türk bayrağıyla girdiğini söyledi.

HDP'DEN SALDIRI SONRASI AÇIKLAMA: BU SALDIRI SİYASAL İKTİDARIN KIŞKIRTMALARI SONUCUDUR

HDP’ye yönelik saldırının ardından HDP yöneticileri, milletvekilleri ve üyeleri tarafından il binasının önünde yapılan açıklamada; “Tüm demokrasi güçlerini HDP ile yan yana durmaya çağırıyoruz” denildi.

Açıklamada söz alan HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Azad Barış “Yeni bir kötülükle, kötülüğün yeni bir türüyle karşı karşıya kaldığımız için bu açıklamayı yapmak durumunda kaldık” dedi.

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Elif Bulut ise “İl binamızda faaliyetlerimizi sürdürürken bir ses duyduk. Ben de o sırada tam girişteki odada bir görüşme yapıyordum. Sesi duyup dışarı baktığımızda bir kişinin il binamıza dönük bir şekilde havaya ateş açtığını gördük. Çok kötü bir sonuç da olabilirdi. Elindeki silahla binanın içine de ateş açabilirdi” ifadelerini kullandı. Bulut; “Biz siyasal bir partiyiz, yapmış olduğumuz tüm demokratik çalışmalar politik faaliyetlerimizin sonucudur. Faaliyetlerimizin kendilerinin önünü kestiğini düşünen iktidar bloğunun bize karşı kurduğu söylemler insanları kışkırtmaya dönüktür. Bu eylem de bunun sonucudur” dedi.

İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ise HDP’nin özgür bir şekilde siyaset yapamadığı yerde hiç kimsenin özgür olamayacağını belirterek; “Biz bu saldırıları daha önce de gördük. Defalarca bu çeşit saldırıların karşısına dikildik, milletvekillerimiz, sözcülerimiz bu saldırıların mağduru oldu, hayatlarını kaybedenler oldu. Şimdiye kadar hiçbir yerde diz çökmedik. Bu çeşit saldırıları bize yöneltenler diz çökmeyeceğimizi gayet iyi biliyorlar. O yüzden bu saldırı bizi korkutmak bizi geriye püskürtmek için yapılmış bir saldırı değildir. Bu saldırının açık bir adresi var. Siyasal iktidar sıkıştığı yerde, kendi tabanında bile kaybetmeye başladığı yerde ülkenin coğrafyasını, buradaki siyaset zeminini başka bir zemine kaydırmak istiyorlar” ifadelerini kullandı. (İstanbul/MA)