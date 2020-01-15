Basın özgürlüğü Meclis Araştırma teklifi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

HDP Van Milletvekili Tayip Temel tarafından TBMM’ye sunulan “Basın ve ifade özgürlüğü önündeki engellerin açığa çıkarılarak bunların ortadan kaldırılması, özgür basın üzerindeki baskıların sona erdirilmesi, gazetecilerin maruz kaldığı baskılar sonucu ortaya çıkan sorunların tespit edilmesi ve yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi ve Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünün sağlanması önündeki engellerin ortadan kaldırılması amacıyla bir araştırma komisyonunun kurulması elzemdir” teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

Temel açıklamasında şöyle dedi: “Demokrasinin en önemli göstergelerinin başında haber alma hakkının güvencesini sağlayan basın ve ifade özgürlüğü gelmektedir. Ancak Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğü üzerindeki baskılar her geçen gün katlanarak artmaktadır. Özellikle bugün Kürt basını ciddi bir baskı ile karşı karşıyadır. Bu baskıların sona erdirilmesi, Anayasal güvence altında olan ‘haber alma hakkı’nın ihlal edilişinin yarattığı sorunların tespit edilmesi, basın özgürlüğü üzerindeki baskılar nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi ve Türkiye’de basın ve ifade özgürlüğünün sağlanması önündeki engellerin ortadan kaldırılması amacıyla Anayasa'nın 98. TBMM İçtüzüğünün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını talep ettik. Ancak talebimiz AKP-MHP oylarıyla reddedildi” dedi.

AKP’YE GÖRE BASIN ZATEN ÖZGÜR!

HDP’nin Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğünün sağlanması önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin Meclis Araştırması önergesinin diğer önergelerin önüne alınarak görüşülmesine dair grup önerisi üzerine partisi adına söz alan AKP Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey ‘basının son derece özgür’ olduğunu iddia etti.

Geçmişte Basın İlan Kurumunda yöneticilik yapan AKP’li Mustafa Canbey, Meclis kürsüsünde “Türkiye’de basının son derece özgür olduğunu, gazetelerin istedikleri manşetleri atabildiğini” savunurken, araya giren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın “Sözcü gazetesine onun için mi ceza verildi?” sorusuna “Evet evet” cevabını verdi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP’li Canbey’in bu cevabı karşısındaki şaşkınlığını “Evet’ dedi vallahi!” şeklinde dile getirdi.

MEDYA ALANINDA ‘TERÖRLE MÜCADELE’

Mustafa Canbey’in açıklaması meclis tutanaklarına da yansıdı. Canbey basının özgür olduğunu söyledikten sonra “Millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, Devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla” basının sınırlanabileceğini belirtti. Canbay Mecliste “Bugün, devletimiz terörle her alanda mücadele etmektedir; medya alanında da terörle mücadelemiz devam edecektir” diye konuştu. (MEDYA SERVİSİ)