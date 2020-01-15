Döndü Şengül'ün katiline ağırlaştırılmış müebbet

Kızını istismar eden eşine dava açmasının ardından öldürülen Döndü Şengül'ün davasında karar çıktı. Hamile eşi Döndü Şengül'ü öldüren Şükrü Şengül'e herhangi bir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.

Ankara’da eşi Döndü Şengül'ü ateşli silahla iki yıl önce öldüren Şükrü Şengül'ün yargılandığı davanın karar duruşması Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Şükrü Şengül'ün avukatı yazılı savunmasını mahkeme heyetine sundu ve müvekkilinin “haksız tahrik” indiriminden faydalanmasını isteyerek tahliyesini talep etti. Ardından söz alan müşteki avukatı, Şükrü Şengül'ün çocuğuna yönelik cinsel istismar suçunu işlediğini ve bundan aldığı cezanın da göz önünde bulundurularak ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Sanık Şükrü Şengül'ü herhangi bir indirim uygulamadan "Eşe karşı öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

KIZINI İSTİSMAR ETTİ, SERBEST BIRAKILINCA EŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Döndü Şengül, evli olduğu Şükrü Şengül tarafından sistematik fiziksel şiddete maruz bırakıldığı için kendisinden ayrılmak istedi. Ölüm tehditlerine maruz kalan Şengül, Şükrü Şengül’ün 8 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu fark etti. Bunun üzerine Döndü Şengül, 3 Ocak 2018 tarihinde eşi hakkında cinsel istismar suçundan hakkında şikayette bulunarak boşanma davası açtı. Şükrü Şengül, bir gün gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı. 18 Şubat’ta 5 aylık hamile olan Döndü Şengül'ü ateşli silahla katleden Şükrü Şengül, çocuğuna yönelik cinsel istismar davasında 30 yıl hapis cezası almıştı. (Ankara/EVRENSEL)