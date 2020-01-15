28 yıllık tutuklu Nurcan Bakır yaşamına son verdi

Tecride karşı yapılan ve 200 gün süren açlık grevi eyleminden sonra Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nden Balıkesir Burhaniye Cezaevi’ne isteği dışında sevk edilen 28 yıldır tutuklu olan Nurcan Bakır, yaşamına son verdi.

Cezaevi yönetimi tarafından ailesine bu sabah, “odasında yaşamına son verdiği” bilgisi verilen Bakır’ın cenazesinin Adli Tıp Kurumu’na (ATK) götürüldüğü öğrenildi.

Tahliyesine 2 yıl kalan ve hasta tutuklu olduğu için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurusu bulunan 47 yaşındaki siyasi tutuklu Bakır’ın, ailesiyle dün haftalık telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Bakır’ın, “zulme karşı sessiz kalmayacağını ve her gün rüyasında katledilen çocukları gördüğünü” söylediği aktarıldı.

Ailesi, Bakır’ın cenazesini almak için Balıkesir’e doğru yola çıkarken, cenazenin Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı Kayakdere köyünde defnedileceği belirtildi. (MA)