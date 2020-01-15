15 Ocak 2020 14:26

İzmir DMD aileleri: Tasarruf edilecek konu çocuklarımızın yaşam hakkı mıdır?

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası çocukların aileleri hastalıkta kullanılan medikal cihazların SGK kapsamından çıkarılmasına tepki gösterdi.

DMD hastası çocukların aileleri basın açıklaması yaptı

Fotoğraf: Evrensel

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen DMD hastası (kas erimesi hastalığı) çocukların aileleri, hastalığın tedavisinde kullanılan medikal cihazların SGK’nın ödeme kapsamının daraltılmasına tepki göstererek, “Tasarruf edilecek tek konu çocuklarımızın yaşam hakkı mıdır? SGK bu yanlıştan dönmelidir” dedi.

Açıklamayı okuyan DMD İl Temsilcisi Ayla Coşkun, “Hastalığın her evresinde farklı cihazlara ihtiyaç duymaktayız. Medikal cihazların doğru zamanda kullanılması, hastalığın yarattığı sorunları öteleyebiliyor. Ancak Resmi gazetede yayınlanan tebliği ile SGK’nın ödeme kapsamının daraltılmasını anlamakta güçlük çekiyoruz. Çocuklarımızın nefes almasını sağlayan BİPAP cihazının fiyatı dövize endeksli artarken, SGK’nın ödediği miktar azaltılmıştır. SUT’ta yapılan bu değişikliğin gerekçesi nedir?” diye sordu.

“SGK, BU YANLIŞTAN DÖNMELİDİR”

Öksüremeyen, öksürmediği için de solunum yollarını, ciğerlerini temizleyemeyen çocuklar için öksürtme makinesinin neden ödeme kapsamında olmadığını da soran Coşkun, “Oldukça pahalı olan bu cihaza sahip olmak mümkün değilken evlatlarımız göz göre göre ölüme mi terk edilmektedir? Tasarruf edilecek tek konu çocuklarımızın yaşam hakkı mıdır? SGK’nın medikal şirketleriyle orta yolu bulamamasının bedeli çocuklarımıza ödetilemez. En kısa zamanda bu sorun çözüme kavuşturulmalı, SGK bu yanlıştan dönmelidir.  Öksürtme cihazının SUT kapsamına alınmasını, ailelerin bu vicdan yüküyle baş başa bırakılmamasını istiyoruz, hayati önlem taşıyan bu cihazlarda SGK’nın tasarrufa gitmemesini talep ediyoruz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

Reklam
EGE HABERLERİ
Dolmuşlardan şikayet eden Aliağalılar: Belediye otobüsü istiyoruz

Dolmuşlardan şikayet eden Aliağalılar: Belediye otobüsü istiyoruz

Ulaşımın dolmuşlarla sağlandığı Aliağa’da şehir içi ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Yolcular ücretlerden, sefer sıklıklarından ve ayakta yolculuk yapmaktan şikayetçi.

Didim halkı, balık çiftlikleri ve su ürünleri OSB’sini protesto etti

Didim halkı, balık çiftlikleri ve su ürünleri OSB’sini protesto etti

Didim’de yapılması planlanan balık çiftlikleri ve Su Ürünleri OSB’sine tepki gösteren Didim halkı, eylem yaparak fizibilite raporu toplantısını protesto etti.

Türk Metal İzmir Şubesi MESS'i uyardı: Hakkımızı alana kadar durmayacağız

Türk Metal İzmir Şubesi MESS'i uyardı: Hakkımızı alana kadar durmayacağız

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine İzmir'de basın açıklaması düzenlendi.

Metal işçisi MESS’e karşı üretimi etkileyecek eylemler istiyor

Metal işçisi MESS’e karşı üretimi etkileyecek eylemler istiyor

Türk Metal üyesi CMS Jant işçileri, sendikalara üretimi etkileyecek eylem kararı alma çağrısı yapıyor.

İzmir DMD aileleri: Tasarruf edilecek konu çocuklarımızın yaşam hakkı mıdır?

İzmir DMD aileleri: Tasarruf edilecek konu çocuklarımızın yaşam hakkı mıdır?

Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası çocukların aileleri hastalıkta kullanılan medikal cihazların SGK kapsamından çıkarılmasına tepki gösterdi.

TPI patronundan geri adım: 6 işçinin geri dönmesi için anlaşma yapıldı

TPI patronundan geri adım: 6 işçinin geri dönmesi için anlaşma yapıldı

İzmir’de kurulu TPI’da 6 işçinin işten atılması üzerine dün akşam yapılan açıklama sonrası patron geri adım attı.

Çineli maden işçileri: Sağlıklı koşullarda çalışma hakkımızdan vazgeçmeyelim

Çineli maden işçileri: Sağlıklı koşullarda çalışma hakkımızdan vazgeçmeyelim

Çine'de silikozis hastası maden işçileri seslerini duyurmak için basın açıklaması yaptı: Sağlıklı koşullarda çalışma hakkımızdan vazgeçmeyelim.

TPI Composite’te 6 işçi daha işten çıkarıldı, fabrika önünde eylem yapıldı

TPI Composite’te 6 işçi daha işten çıkarıldı, fabrika önünde eylem yapıldı

Petrol-İş İzmir Şubesi yöneticileri Menemen ve Sasalı'daki TPI fabrikalarında yaşanan meslek hastalıklarına karşı eylem yaptıkları için işten atılan 6 işçiye destek vererek basın açıklaması yaptı. 

Çineli işçiler silikozis kabusuna karşı birleşiyor

Çineli işçiler silikozis kabusuna karşı birleşiyor

Çine ve yöresindeki maden işletmelerinde çalışırken sağlıksız çalışma koşulları nedeniyle silikozis hastalığına yakalanan ve işten çıkarılan işçiler çözüm aramak için bir araya geldi.

Manisa’da kadın cinayeti | Ayrılmak isteyen kadın bıçaklanarak öldürüldü

Manisa’da kadın cinayeti | Ayrılmak isteyen kadın bıçaklanarak öldürüldü

Manisa Akhisar’da yaşayan Deniz Gezginci ayrılmak istediği Zeki C. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

SF Trade Tekstil’de sendikalaştığı için işten atılan işçi sayısı 4’e çıktı

SF Trade Tekstil’de sendikalaştığı için işten atılan işçi sayısı 4’e çıktı

İzmir Gaziemir serbest bölgede uluslararası markalara üretim yapan SF Trade Tekstil’de DERİTEKS’e üye olduğu için 2 işçi daha atıldı. İşten atılanların sayısı 4’e yükseldi.

Ege'deki mülteci ölümlerine dikkat çekildi: Koşulsuz mülteci statüsü verilmeli

Ege'deki mülteci ölümlerine dikkat çekildi: Koşulsuz mülteci statüsü verilmeli

Ege Denizi'nde son günlerde yurt dışına geçmek isterken yaşamını yitiren mültecilerin sayısının artmasına ilişkin İzmir'de insan hakları ve mülteci dernekleri basın açıklaması yaptı.