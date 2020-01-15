Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İzmir İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen DMD hastası (kas erimesi hastalığı) çocukların aileleri, hastalığın tedavisinde kullanılan medikal cihazların SGK’nın ödeme kapsamının daraltılmasına tepki göstererek, “Tasarruf edilecek tek konu çocuklarımızın yaşam hakkı mıdır? SGK bu yanlıştan dönmelidir” dedi.

Açıklamayı okuyan DMD İl Temsilcisi Ayla Coşkun, “Hastalığın her evresinde farklı cihazlara ihtiyaç duymaktayız. Medikal cihazların doğru zamanda kullanılması, hastalığın yarattığı sorunları öteleyebiliyor. Ancak Resmi gazetede yayınlanan tebliği ile SGK’nın ödeme kapsamının daraltılmasını anlamakta güçlük çekiyoruz. Çocuklarımızın nefes almasını sağlayan BİPAP cihazının fiyatı dövize endeksli artarken, SGK’nın ödediği miktar azaltılmıştır. SUT’ta yapılan bu değişikliğin gerekçesi nedir?” diye sordu.

“SGK, BU YANLIŞTAN DÖNMELİDİR”

Öksüremeyen, öksürmediği için de solunum yollarını, ciğerlerini temizleyemeyen çocuklar için öksürtme makinesinin neden ödeme kapsamında olmadığını da soran Coşkun, “Oldukça pahalı olan bu cihaza sahip olmak mümkün değilken evlatlarımız göz göre göre ölüme mi terk edilmektedir? Tasarruf edilecek tek konu çocuklarımızın yaşam hakkı mıdır? SGK’nın medikal şirketleriyle orta yolu bulamamasının bedeli çocuklarımıza ödetilemez. En kısa zamanda bu sorun çözüme kavuşturulmalı, SGK bu yanlıştan dönmelidir. Öksürtme cihazının SUT kapsamına alınmasını, ailelerin bu vicdan yüküyle baş başa bırakılmamasını istiyoruz, hayati önlem taşıyan bu cihazlarda SGK’nın tasarrufa gitmemesini talep ediyoruz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)