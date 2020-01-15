Son 5 yılda çalışan emekli sayısında rekor artış

Kendilerine verilen zamları sonrası temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelen yüz binlerce kişi, emekli olduktan sonra da çalışmaya devam ediyor. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, konuyu TBMM gündemine taşıdı; ülkemizin çalışan emekli karnesini sordu.

Emir’e yanıt CİMER’den geldi. Buna göre 5 yılda emekli aylığı alıp aynı zamanda çalışan kişi sayısı 2’ye, emekli aylığı kesilip çalışan kişi sayısı ise 5’e katlandı. Sigortasız çalışan emekli sayısı ise belli değil.

CHP’li Emir konu ile ilgili yaptığı değerlendirmede emekli aylıklarının insanca yaşamaya yetecek seviyede olmaması nedeniyle bugün milyonlarca emeklinin çalışmak zorunda olduğuna dikkat çekti.

Bakanlığın verilerinin Türkiye’deki tablonun çok uzağında olduğunu, sadece kayıt altına alınanları kapsadığını ifade eden Emir şunları söyledi:“Bu şekilde bile değerlendirdiğimiz zaman 2015’te 56 bin 54 olan çalışan emekli sayısının 2019’da 2’ye katlanarak 94 bin 579’a ulaşmış olması, ekonomik kötü gidişatın göstergesi. Sosyal Güvenlik Destek Primi’nin emekli aylığında bir artışa sebep olmaması ve işverenin de prim ödemek istememesi için, hak sahipleri ile birlikte bugün sayıları 12 milyonu bulan emeklilerin yarısı, geçinebilmek için çalışıyor.” (HABER MERKEZİ)

Yıl Emekli aylığı alıp aynı zamanda çalışan kişi sayısı Emekli aylığı kesilip çalışan kişi sayısı 2015 55.731 323 2016 61.677 363 2017 64.160 408 2018 67.202 919 2019 92.923 1.656