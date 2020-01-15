TPI’da yaşanan işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları ve işçiler üzerindeki baskıya karşı mücadele ettiği için işten atılan biri temsilci 6 işçinin geri dönmesi için anlaşma yapıldı.

Akşam vardiyasında çalışan TPI işçileri, Petrol-İş İzmir Şubesine bağlı iş yerlerinden temsilciler ve Türk-İş yöneticilerinin katılımıyla fabrika önünde işten atılanların geri dönmesi, işçiler ve sendikal haklar üzerindeki baskının son bulması için yapılan eylemin ardından şirket görüşme talep etti. Şirket idaresiyle görüşen sendikacılar, toplantıdan olumlu haberle çıktıklarını bildirdi.

Sendikanın ilk verdiği bilgiye göre atılan 6 işçi eski haklarıyla işe geri alınacak. İş yerlerinde konuyla ilgili Petrol-İş şube başkanının açıklama yapması bekleniyor.

İşçiler ise atılan arkadaşlarının geri alınmasının olumlu bir kazanım olduğunu ve herkese güven verdiğini ifade etti. (İzmir/EVRENSEL)

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