15 Ocak 2020 13:20

Çineli maden işçileri: Sağlıklı koşullarda çalışma hakkımızdan vazgeçmeyelim

Çine'de silikozis hastası maden işçileri seslerini duyurmak için basın açıklaması yaptı: Sağlıklı koşullarda çalışma hakkımızdan vazgeçmeyelim.

Aydın Çine'de silikozis hastası maden işçileri hakları için açıklama yaptı.

Fotoğraf: Evrensel

Aydın Çine'de bulunan maden işletmelerinde olumsuz koşullarda çalışırken silikozis hastası oldukları için işten çıkarılan maden işçileri seslerini duyurmak için basın açıklaması yaptı. Çine Belediye Meydanı'nda yapılan basın açıklamasına silikozis hastası maden işçilerinin yanı sıra Çine Yaşam Platformu (ÇİYAP), Genel Maden İşçileri Sendikası, Eğitim Sen Çine Temsilciliği, Emek Partisi, Sol Parti ve İYİ Parti yöneticileri destek verdi. "Vahşi madenciliğe hayır" yazılı pankart açılan açıklamada basın metnini silikozis hastası maden işçileri Uğur Aydoğdu ve İlyas Tekin okudu. 

İş yerlerinde yeterli önlemler alınsa, tozdan koruyan maskeler verilse hasta olmayacaklarını hatırlatan işçiler, "Bizleri, üç kuruş fazla kâr edeceğim diye gerekli önlemleri almayan, koruyucu maskeleri vermeyen şirket patronları hasta etti. Bizlerin hastalığından devlet kurumları da doğrudan sorumlu. Bu işletmeler gereği gibi denetlense, çevre, sağlık ve iş güvenliği önlemleri almayanlara caydırıcı yaptırımlar uygulansa hiçbirimiz silikozise yakalanmayabilirdik" dedi. Şirketler kendilerini "meslek hastalığı" tanısı konulmasın diye farklı gerekçelerle işten çıkardığını, silikozis olduklarını başka işlere girmek için sağlık raporu aldıklarını öğrendiklerini dile getiren işçiler, iş bulamadıkları için açlığa, yoksulluğa ve ölüme ter edildiklerini söyledi.

"İŞ GÖREMEZ RAPORLARIMIZA RAĞMEN EMEKLİ OLAMIYORUZ"

"İşten çıkarılırken bize 'her türlü ihtiyacınızda yanınızda olacağız' diyen şirket yetkilileri bir daha ne arayıp ne de soruyor. Son derece ağır sağlık sorunlarımızla baş başa bırakıldık. Ailelerimiz ve biz hasta silikozis işçileri adeta unutturularak yok sayıldık. Ölmemizi bekliyorlar patronlar ki en son Sedat Kara arkadaşımızı silikozis nedeniyle kaybettik" diyen işçiler, yüzde 80'lerde iş göremez raporları olmasına rağmen malulen emekli edilmediklerini de söyledi.

Halen, yüzlerce işçinin kendilerini hasta eden maden işletmelerinde benzer koşullarda çalıştığını hatırlatan işçiler, "Bizler, silikozis hastası yapılıp vicdansızca işten çıkarılan işçiler şunu yaşayarak gördük ki; maden işletmelerinin patronları için bizlerin canının, hasta olmasının hiçbir değeri yok. Bir işçi hasta olursa dışarıda bekleyen onlarca işsiz var diye düşünüyorlar. Karlarından kısmamak için de bizim çalışma ortamımızı, koruyucu maskelerimizi almaya yanaşmıyorlar. Eğer sesimizi çıkarmazsak bunu asla yapmayacaklarını görüyoruz, biliyoruz. Bizler birlik olarak hem bizi hasta eden patronlardan hem de bu sağlıksız şartlarda çalıştırılmamıza göz yuman devlet kurumlarından haklarımızı almakta kararlıyız" diye konuştu.  

"ÖRGÜTLENEREK BİRLİKTE MÜCADELE EDELİM"    

Tüm maden işçilere mücadele etme çağrısı yapan işçiler, "Patronlar, maden işletmeleri yasalara göre bizlerin insanca çalışacak koşulları oluşturmak zorunda. Sağlıklı koşullarda çalışma hakkımızdan vazgeçmeyelim ve bu sağlamak için sendikalarımızda örgütlenerek birlikte mücadele edelim" dedi.

İşçiler iş yeri ile ilgili şu talepleri sıraladı.

  •     Her işçiye oksijen tüplü modern maske verilmesi
  •     Tüm işin, toza imkan vermeyecek son teknoloji (sulu) sistemlerle yapılması
  •     İş güvenliği uzmanlarının, patrondan bağımsız çalışması, maaşını devletten alması
  •     Akciğer filmlerinin daha modern cihazlarla çekilmesi ve sonucunun işçiye derhal bildirilmesi
  •     Yılda bir akciğer tomografisi çekilmesi
  •     Gerekli tetkiklerin Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesinde yapılması 
  •     Denetlemelerden önce işverene bilgi gitmesinin engellenmesi
  •     Denetlemecilerin işinin uzmanı olması, bağımsız ve objektif çalışması
  •     İş yeri ve çevre toz ölçümlerinin ciddi yapılması, farklı uygulamalara fırsat verilmemesi
  •     Mesai saatlerinin düzenli olması, yıllık izin gibi haklara riayet edilmesi
  •     Fazla mesai ücretlerinin tam gösterilmesi
  •     İşçinin Anayasal hakkı olan örgütlenme hakkı önündeki engellerin kaldırılması
  •     Bunlardan birisine bile uymayan işyerine ağır maddi cezalar uygulanması 

İşçilerin, işten çıkarılan arkadaşları için sıraladıkları talepler ise şunlar:

  •     Silikozis hastası olduğu için işten çıkarılan işçilerin işyerlerinden yüksek tazminatlar alması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı. İşçilere hukuki destek sağlanmalı. Unutmayalım ki, silikozis işçinin kalan bütün yaşamının geri kalanı etkileyecek tedavisi olmayan bir hastalık.  
  •     Silikozis hastalarının malulen emekli yapılması
  •     Düşük oranda silikozis teşhisi konan, bu nedenle emekli edilmeyen ancak başka bir işte de hastalığı nedeniyle iş bulamayan işçilerin, uygun koşullarda engelli kadrolarına alınarak istihdam edilmesi.
  •     Silikozis hastalarından ekonomik olarak sıkıntı içerisinde bulunan arkadaşlarımız için acil ekonomik iyileştirmelerin yapılması, devlet kurumlarının ve belediyelerin bu hastaların ve eş-çocuklarının eğitim-sağlık ve sosyal yaşamda desteklenmesi için gereken adımları atması" dedi. 

Maden işletmelerinin çevreye olan zararlarının önlenmesini de isteyen işçiler, bunun için de şu talepleri sıraladı:

  •     Fabrikaların köy sınırlarından ve yaşam alanlarından uzağa taşınsın 
  •     Madencilik faaliyeti sürecinde doğa talanına, ormanların yok edilmelerine derhal son verilsin
  •     Ruhsatlı ve ruhsatsız ocaklarla ilgili kamuoyuna şeffaf bir şekilde bilgisi verilmeli
  •     Verimli ve içilebilir SU kaynakların bulunduğu alanlarda MADEN ocağı işletilmemeli
  •     Tarihi ve doğal sit alanları korunmalı. (Aydın/EVRENSEL)

 

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