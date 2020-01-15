"Belediye PKK için yaptı" denilen yol, İl Özel İdaresi tarafından yapılmış

Adnan BİLEN

Emniyetin “HDP'li belediye örgüt üyelerinin geçişi için yol yaptı” iddiasını mahkemeye gönderilen belgeler yalanladı. Van Büyükşehir Belediyesi kayyum yönetimi, yolun İl Özel İdaresi tarafından yapıldığını mahkemeye sundu.

Van'ın Çaldıran Belediye Eş Başkanı olduğu sırada yerine kayyum atanarak tutuklanan ve 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan Faruk Demir'e yönetilen suçlamalar, kayyum atamalarına nasıl gerekçe oluşturulduğunu gözler önüne serdi. Demir'in yerine kayyım atanmadan iki gün önce emniyetin gerekçe oluşturmaya başladığı mahkeme tutanaklarına yansırken, polislerin tuttukları tutanaklar başta olmak üzere ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu mahkemeye gönderilen resmi belgelerle ortaya çıktı.

EMNİYET: BELEDİYE ÖRGÜT İÇİN YOL YAPTI

Çaldıran Belediyesine 15 Şubat 2017 tarihinde kayyum atandı. Kayyum atanmadan iki gün önce yani 13 Şubat 2017 tarihinde polisler, eş başkanlar hakkında tutanaklar tuttu ve suç isnatları oluşturmaya başladı. Polisin araştırma tutanaklarında birçok iddia ortaya atılırken, tutanaklarda en dikkat çeken bölüm ise eş başkanların “PKK'lilerin geçiş güzergahına yol yaptığı” iddiası oldu. Polis tutanaklarında, eş başkanların Tendürek Dağı eteklerinde bulunan Sakızlı-Tepeli mevkiinde örgüt üyelerinin geçişi için yol yaptığı iddia edildi.



Polisin yolla ilgili iddiaları tutanaklara şöyle geçti: “Bahse konu Tendürek Dağı eteğinde bulunan Çaldıran Sakızlı (Tepeli mevki) köyüne bağlı kırsal alanı ile ilgili yaptığımız araştırmada 2013 yılına kadar mezra dışında yol olmadığı, bu alana 2014 yılında Çaldıran Belediyesi tarafından festival bahane edilerek yol yaptığı değerlendirilmektedir. Yapılan yolun örgüte eleman kazandırmak ve lojistik destek sağlamak amacıyla yapıldığı yönünde istihbarı bilgiler bulunmaktadır. Bahse konu yol Çaldıran Belediyesi imkanları çerçevesinde ve belediye hizmeti adı altında yapıldığı vatandaşlar tarafından şifai olarak bilgi verilmiştir.”

YOLU İL ÖZEL İDARESİ YAPMIŞ

Söz konusu tutanaklarda geçen tüm bu iddialar, aynı zamanda Eş Başkan Faruk Demir'in iddianamesine de girdi. "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla yargılaması devam eden Demir'e suç olarak isnat edilen yolla ilgili ceza istendi. Avukatlar mahkemeden yolun hangi kurum tarafından yapıldığına ilişkin bilgi toplamasını istedi. Bunun üzerine Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi Van Büyükşehir Belediyesi'ne yolla ilgili bilgi isterken, belediyenin kayyım yönetimi ise mahkemeye 622.04.1907 sayılı resmi yazısıyla cevap verdi.



Belediye cevap yazısında şu bilgileri paylaştı: “Çaldıran İlçesi Babbeyaz Mahallesi Sakızlı Mezrası'na giden yolun yapımı için başkanlıkça herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığının araştırılarak, yapıldı ise ilgili evrakların onaylı suretlerinin duruşmanın atılı bulunduğu mahkemeye gönderilmesi talep edilmektedir. Söz konusu talep ile ilgili incelemeler yapılmış olup, Sakızlı Mezrası'na giden yolun İl Özel İdaresi döneminde açılmış olduğu tespit edilmiştir. 2014 yılı sonrası sorumluluğumuzda bulunan yol ile alakalı herhangi bir çalışmaya ve evraka rastlanılmadığı hususunu bilgilerinize arz ederim.”

JANDARMA: OPERASYON YOKTU

Polis tutanağı ve iddianamede Demir'e yöneltilen suçlamalardan bir diğeri ise, "Tendürek bölgesinde yapılan operasyonları engelleme" iddiasıydı. Tutanakta, “güvenlik güçlerince Tendürek bölgesinde yapılan operasyonları boykot etmek için bu alanda canlı kalkan çadırı kurulduğu ve operasyon yapılmasına engel olunduğu” iddiası yer aldı. Bu iddiaya ilişkin de mahkeme Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan bilgi istedi. İlçe Jandarma Komutanlığı, 637 sayılı resmi evrakla mahkemeye şu bilgiyi verdi: “Komutanlığımız kayıtlarında ve olaylar bilgi sisteminde yapılan araştırma neticesinde belirtilen tarih ve yakın tarihlerinde herhangi bir terör olayının olmadığını bilgilerinize arz ederiz.” Jandarmanın bu bilgisiyle polisin “Operasyona engel oldular” iddiası da çürütüldü. (Van/MA)