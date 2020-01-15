Dersim Belediyesi kayyum borçlarından dolayı SGK borcunu ödeyemedi, haciz geldi

İnanç YILDIZ

Diyarbakır

SGK Tunceli İl Müdürlüğü tarafından Dersim Belediyesinin maaş, vergi, resim, harç hesaplarına haciz kondu. Personel maaşları ödenemedi. Yapılanın kanununa aykırı olduğunu söyleyen Dersim Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, kayyum döneminden kalan borçlar yüzünden SGK borcunu ödeyemediklerini ifade ederek, haciz kaldırılmazsa hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.

YASA DIŞI HACİZ

Dersim Belediyesinin ve belediye şirketinin Tunceli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle 10 milyon TL üzerinde SGK prim borcu bulunuyor. Bu borçların

5.453.303,30 TL’si 11 aylık kayyum döneminden kalanı ise son belediye yönetime ait. Yeni yönetim ise kayyumdan kalan borçlar yüzünden prim borcunu yatıramamış. Kayyum döneminde tahsil edilmeyen borç yüzünden iki gün önce SGK Tunceli İl Müdürlüğü tarafından Dersim Belediyesinin maaş, vergi, resim, harç hesaplarına yasa dışı olarak haciz kondu. Belediye haciz sonucunda personel maaşlarını ödeyemediklerini açıkladı.

PERSONEL MAAŞLARINI ÖDEYEMEDİLER

Açıklama yapan Dersim Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, Mayıs 2018 tarihinden itibaren SGK prim tutarlarını ödeyemediklerini ifade ederek, “Bu ödeme biz yönetime gelmeden önce de yapılmamaktaydı. Yönetime geldiğimizde kamuoyuyla da paylaştığımız gibi devrolan borçlardan kaynaklı SGK ödemesini gerçekleştirememekteyiz. Belediye kanunun 15. maddesine göre belediyelerin vergi, resim harç ve iller bankası payına haciz konulamayacağı açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna rağmen kanuna aykırı hareket edilerek belediyemizin vergi, resim harç ve iller bankası payına haciz konulduğu için belediyemiz personelinin maaşları ödenmemiştir” dedi.

HACİZ KALDIRILMAZSA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAKLAR

Evrensel’e konuşan Maçoğlu, kayyum döneminde buna cesaret dahi edilemediğini söyleyen Maçoğlu, “2 gündür maaş ödeyemiyoruz. İşçilerin ve memurların maaşlarını yatıramadık. İller Bankası bu tür durumlarda bütçenin %40’ına haciz koyma hakkına sahip. Yasal olmayan burada belediyelerin hareketli hesaplarına el koymak. Burada bizim hareket alanımızı daraltıyorlar. Burada tüm gelirlerimize haciz koymak, bloke etmek; hizmet verememek, çöp toplamak için mazot alırken hesabını ödeyememek demek. Sokak düzenlemesini yaparken ihtiyaçlar doğrultusunda işçilerin tüm giderlerini gün içinde alınması gerekenlerin durdurulması demek hizmeti durdurmak anlamına geliyor. Biz yazılarımızı yazdık banka ve SGK’ya onlardan kısa bir süre cevap bekliyoruz. Hacizler kaldırılmazsa tekrar basınla paylaşacağız. Hukuki süreç başlatacağız” diyerek, yapılanın belediye kanunun aykırı olduğunu söyledi.