Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu: Zam beklentisi nedeniyle ilaç bulunamıyor

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu, şubat ayında ilaca zam yapıldığı için firmaların ilaçlarını depolara vermek istemediğini, dolayısıyla halkın pek çok ilacı bulamadığını söyledi.