15 Ocak 2020 10:12
Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 33 yaralı
Isparta'da yolcu otobüsü devrildi. Kazada 4'ü ağır 33 kişi yaralandı.
Fotoğraf: AA
Konya-Isparta kara yolunda seyir halindeki sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 DV 750 plakalı yolcu otobüsü, Şarkikaraağaç ile Göksöğüt mevkisinde devrildi.
Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada 4'ü ağır 33 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yalvaç, Gelendost ve Şarkikaraağaç ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. (Isparta/AA)
YAZARLAR
EVRENSEL EGE
Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...