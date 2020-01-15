Beşar Esad'dan "İsrail, Suriye'deki askeri üsse saldırdı" iddiası

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İsrail'in savaş uçaklarının Humus'taki T-4 askeri hava üssüne hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı habere göre, Türkiye saatiyle 23.10 sularında İsrail'e ait savaş uçaklarının Humus'taki T-4 askeri hava üssüne saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. AA'nın verdiği bilgiye göre haberde, hava savunma sistemlerinin çok sayıda füzeyi durdurduğu ancak 4'ünün üsse isabet ederek maddi hasara yol açtığı iddia edildi.

İsrail makamları konuya ilişkin yorum yapmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye'ye ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor. (DIŞ HABERLER)

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