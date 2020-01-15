Eski eşinin kardeşine yıllarca istismarda bulunan kişi beraat etti

Adana’da boşandığı eşi T.B.’nin 12 yaşındaki kız kardeşi E.N.S.’ye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan T.S. (43) delil yetersizliği öne sürülerek beraat etti. Karara tepki gösteren E.N.S.'nin ailesi, dosyayı İstinaf Mahkemesine taşıyacak.

Adana’da yaşayan T.B. (32), servis şoförlüğü yapan T.S. ile 2006 yılında evlendi. T.S., 2014 yılında T.B.’nin 14 yaşındaki kız kardeşi Ü.B.’yi taciz etmeye başladı. Durumu fark eden T.B., T.S.’den boşandı.

2019’da çocuğunu görme bahanesiyle eski eşi T.B.’nin evine gelen T.S. eski eşinin 12 yaşındaki diğer kız kardeşi E.N.S.'ye fiziksel tacizde bulundu. Tacize T.S.'nin 11 yaşındaki kızı da şahit oldu. Durumu annesine anlattı.

DOSYAYI İSTİNAF MAHKEMESİ’NE TAŞINACAK

Bunun üzerine T.B., kız kardeşi E.N.S.’den maruz kaldığı taciz olaylarını dinleyince eski eşi hakkında şikayette bulundu. Aynı gün polis ekiplerince gözaltına alınan T.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 4 ay cezaevinde kalan T.S., Adana 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmada tahliye edilirken, üçüncü duruşmada ise beraat etti. Karara tepki gösteren E.N.S.'nin ailesi, dosyayı İstinaf Mahkemesine taşımaya hazırlanıyor.

‘KORKTUĞUM İÇİN ANLATMADIM’

Korktuğu için 6 yaşından bu yana yaşadığı istismarı kimseye söyleyemediğini anlatan E.N.S., farklı yerlerde defalarca istismar edildiğini; ancak korktuğu için bunu kimseye anlatamadığını söyledi.

Eski eşinin kız kardeşine “ilgi duymaya” başladığını öğrenince boşandıklarını söyleyen T.B. “Benim çocuğumun teyzesiyle arasında 1 yaş var. Kız kardeşim bunu bizden 5 yıl boyunca saklamış. Olayı kızımdan öğrendik. Eski eşim bir yerlere gittiğimizde beni yanında istemiyordu. Kızını görmeye geldiğinde ‘Kardeşin de gelsin. İkisi daha güzel vakit geçiriyorlar’ diyordu” dedi.

‘ÇOCUK KENDİNİ VE KİMLİĞİNİ KAYBETMİŞ DURUMDA’

Beraat kararı alan eski eşinin en ağır cezayı almasını istediklerini kaydeden T.B., “İkinci duruşmada ailesi yüzümüze bakamadı. O duruşmada tahliye oldu. 2 ay sonraki duruşmada da beraat kararı çıktı. Kız kardeşimin ruh sağlığı yerinde değil. Kendisini gizleme, koruma amacıyla erkek gibi giyiniyor. Saçlarını kısa kestiriyor. Çocuk kendini ve kimliğini kaybetmiş durumda. Bu şahıs servis şoförü ve şu an hepimizin arasında” diye konuştu.

GEREKÇELİ KARARI BEKLİYORUZ

Avukat Demet Özden ise dosyayı İstinaf Mahkemesine taşıyacaklarını kaydederek, “Sanık, özel bir hastaneden üreme yeteneği olmadığına dair rapor almış. Çocukların birisi bir odada 20 dakika, diğeri 30 dakika kaldığını söylüyor. Bu yüzden mahkeme delil yetersizliğinden dolayı beraat kararı vermiş. Dolayısıyla biz şu anda gerekçeli kararı bekliyoruz. Gerekçeli karardan sonra dosyayı istinafa taşıyacağız” diye konuştu. (Adana/DHA)