15 Ocak 2020 09:11
Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 3'ü ağır, 29 yaralı
Isparta'da yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 29 kişi yaralandı.
Fotoğraf: AA
Isparta'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 29 kişi yaralandı.
Konya-Isparta kara yolunda seyir halindeki sürücüsü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Şarkikaraağaç ile Göksöğüt mevkisinde devrildi. Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 29 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yalvaç, Gelendost ve Şarkikaraağaç ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. (Isparta/AA)
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