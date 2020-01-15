Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 3'ü ağır, 29 yaralı

Isparta'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 29 kişi yaralandı.

Konya-Isparta kara yolunda seyir halindeki sürücüsü henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Şarkikaraağaç ile Göksöğüt mevkisinde devrildi. Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 29 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yalvaç, Gelendost ve Şarkikaraağaç ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. (Isparta/AA)

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Trabzon'da seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 15 kişi yaralandı

Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 45 yaralı