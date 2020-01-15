15 Ocak 2020 07:22

Sudan'da havan mermisi isabet eden evde 3 kişi yaşamını yitirdi

Hartum'da havan mermisi isabet eden evdeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Sudan'da halk

Güney Sudan | Fotoğraf: Kakwa/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

    • Paylaş

    Sudan'ın başkenti Hartum'da bir eve havan mermisi isabet etmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

    Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Hartum'un doğusundaki Soba bölgesinde bir eve havan mermisi düştü. Olayda baba olay yerinde, iki çocuğu ise hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

    NE OLMUŞTU?

    Soba bölgesinde Genel İstihbarat Teşkilatının operasyonlar birimindeki bazı askerlerin bulunduğu istihbarat merkezi, ordunun operasyonu sonucu ele geçirilmiş, tankların sevk edildiği bölgede ağır silahların da kullanıldığı çatışmalar yaşanmıştı.

    Komite, ayrıca dün öğle saatlerinde başlayan olaylarda rastgele havaya ateş açılması sonucu 15 yaşında bir gencin yaralandığını duyurmuştu. Hartum'un çeşitli bölgelerinde daha önce kapatılan Genel İstihbarat Teşkilatının operasyonlar birimindeki bazı askerler, görev değişikliği, emekliliğe sevk edilmeleri ve ödenen tazminatları yetersiz buldukları için havalimanı yolunu trafiğe kapatmış, Riyad, Soba, Kafuri gibi bölgelerdeki istihbarat merkezlerinde havaya ateş açarak kararı protesto etmişti.

    Sudan ordusu teslim olmayı reddeden istihbarat mensuplarının bulunduğu karargahların çevresini akşam saatlerinde ağır silahlarla kuşatmış, önemli noktaların güvenliği için bazı bölgelere tank sevkiyatı yapmıştı.

    Sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ile kameraların karşısına geçen Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan da ordunun, silahlı isyana kalkışan Genel İstihbarat Teşkilatının operasyon biriminin tüm karargahlarında kontrolü ele geçirdiğini belirterek, "Sudan'da herhangi bir darbeye izin vermeyeceğiz. Her şey normale döndü. Hava sahası açıldı. Vatandaşlar normal hayatlarına dönebilirler" değerlendirmesinde bulunmuştu.

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Osman Hüseyin operasyonlarda 2 askerin hayatını kaybettiğini, 2’si subay 4 askerin de yaralandığını kaydetmişti. (DIŞ HABERLER)

    Sudan'da cuntanın saldırısında ölü sayısı 128'e yükseldi

    Sudan'da cuntanın saldırısında ölü sayısı 128'e yükseldi

    Sudan’daki vahşetin perde arkası

    Sudan’daki vahşetin perde arkası

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Kilyos'ta Rusya tanker gemisinin çarptığı teknedeki bir balıkçının cesedine ulaşıldı
    SONRAKİ HABER

    Tarsus'ta iş cinayeti: Çelik rafların altında kalan 1 işçi yaşamını yitirdi
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Hafter ve Memlük, Erdoğan’a Putin’in mesajını mı verdi?

     Hediye LEVENT
    Hediye LEVENT

    Moskova’da 2 masa

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Güvensizlik sendromu

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Der mi?

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Ahmet Altan’a özgürlük!

     Mehmet ÖZYAZANLAR
    Mehmet ÖZYAZANLAR

    Endüstri hizaya sokar
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu: Zam beklentisi nedeniyle ilaç bulunamıyor
    İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu: Zam beklentisi nedeniyle ilaç bulunamıyor

    İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu, şubat ayında ilaca zam yapıldığı için firmaların ilaçlarını depolara vermek istemediğini, dolayısıyla halkın pek çok ilacı bulamadığını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü

    İki lider arasındaki telefon görüşmesinde Libya ve Suriye'deki son durum ile İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağı ve bu ülkedeki protestoların ele alındığı bildirildi.

    GÜNCELLENDİ
    Evrensel’e ilan durdurma cezasına skandal gerekçe: Okur dayanışması suç sayıldı
    Evrensel’e ilan durdurma cezasına skandal gerekçe: Okur dayanışması suç sayıldı

    Basın İlan Kurumu bayi satışlarına dair verdiği ilan kesme cezasına yaptığımız itirazı reddetti. Ret kararında skandal gerekçeler yer aldı. Bir okurun 2 gazete alması ilan kesme gerekçesi sayıldı.

    Domuz gribinden ölüm iddialarını yorumlayan Dr. Öztürk: Sağlık Bakanlığı aydınlatmalı
    Domuz gribinden ölüm iddialarını yorumlayan Dr. Öztürk: Sağlık Bakanlığı aydınlatmalı

    İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Osman Öztürk, domuz gribinden ölüm iddialarını Evrensel'e değerlendirdi. Öztürk, Sağlık Bakanlığına "Açıklama yapın" çağrısı yaptı.

    Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteyner yandı: 1 işçi yaşamını yitirdi
    Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteyner yandı: 1 işçi yaşamını yitirdi

    Sultangazi'de işçilerin yaşadığı konteynerde çıkan yangında 1 işçi yaşamını yitirdi.

    Ahmet Öztürk: Termik santraller istihdamı artırmıyor, göçe zorluyor
    Ahmet Öztürk: Termik santraller istihdamı artırmıyor, göçe zorluyor

    CHP’li Burhanettin Çakır’ın Zonguldak Belediye Meclisi'nde termik santrallere karşı deklarasyon yayımlanması teklifine, AKP’liler “İstihdam olmayınca sağlığı ne yapacaksın” diye karşılık verdi.

    Metal işçileri öfke biriktiriyor
    Metal işçileri öfke biriktiriyor

    Hayat pahalılığı, sonu gelmeyen zamlar, eriyen ücretler... MESS sözleşmesi döneminde metal işçilerini öfkelendiren bu nedenlerle “dokunulmaz” sayılan Erdoğan da hedefe konmaya başlandı.

    Antep'te eğitimcilerden Vali Davut Gül'e cevap: Başarısız olan eğitim sistemi
    Antep'te eğitimcilerden Vali Davut Gül'e cevap: Başarısız olan eğitim sistemi

    Antep’teki eğitim başarısının düşüklüğünü Suriyeli mülteci çocuklara ve “Hiç okumaya niyeti olmayan” öğrencilere bağlayan Antep Valisi Davut Gül’e, sendikalardan tepki geldi.

    Türkçe şiirleri Kürtçe okumak
    Türkçe şiirleri Kürtçe okumak
    Deftere şiir yazmaktan 11 gün hücre cezası
    Deftere şiir yazmaktan 11 gün hücre cezası
    Komünistler kimlerdir?
    Komünistler kimlerdir?
    Jehan Barbur’un gözünden Tomris Uyar: Ne ilham perisi ne İkinci Yeni’nin gelini
    Jehan Barbur’un gözünden Tomris Uyar: Ne ilham perisi ne İkinci Yeni’nin gelini
    60 dakikalık absürt komedi dizisi: Tutunamayanlar
    60 dakikalık absürt komedi dizisi: Tutunamayanlar
    Oscar adaylarına bir kez daha “Çok beyaz ve erkek” eleştirisi geldi
    Oscar adaylarına bir kez daha “Çok beyaz ve erkek” eleştirisi geldi
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Dolmuşlardan şikayet eden Aliağalılar: Belediye otobüsü istiyoruz
    Dolmuşlardan şikayet eden Aliağalılar: Belediye otobüsü istiyoruz

    Ulaşımın dolmuşlarla sağlandığı Aliağa’da şehir içi ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor. Yolcular ücretlerden, sefer sıklıklarından ve ayakta yolculuk yapmaktan şikayetçi.

    GÜNCELLENDİ
    Didim halkı, balık çiftlikleri ve su ürünleri OSB’sini protesto etti
    Didim halkı, balık çiftlikleri ve su ürünleri OSB’sini protesto etti

    Didim’de yapılması planlanan balık çiftlikleri ve Su Ürünleri OSB’sine tepki gösteren Didim halkı, eylem yaparak fizibilite raporu toplantısını protesto etti.

    Türk Metal İzmir Şubesi MESS'i uyardı: Hakkımızı alana kadar durmayacağız
    Türk Metal İzmir Şubesi MESS'i uyardı: Hakkımızı alana kadar durmayacağız

    Türk Metal Sendikası ile MESS arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanması üzerine İzmir'de basın açıklaması düzenlendi.

    Metal işçisi MESS’e karşı üretimi etkileyecek eylemler istiyor
    Metal işçisi MESS’e karşı üretimi etkileyecek eylemler istiyor

    Türk Metal üyesi CMS Jant işçileri, sendikalara üretimi etkileyecek eylem kararı alma çağrısı yapıyor.

    İzmir DMD aileleri: Tasarruf edilecek konu çocuklarımızın yaşam hakkı mıdır?
    İzmir DMD aileleri: Tasarruf edilecek konu çocuklarımızın yaşam hakkı mıdır?

    Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası çocukların aileleri hastalıkta kullanılan medikal cihazların SGK kapsamından çıkarılmasına tepki gösterdi.

    TPI patronundan geri adım: 6 işçinin geri dönmesi için anlaşma yapıldı
    TPI patronundan geri adım: 6 işçinin geri dönmesi için anlaşma yapıldı

    İzmir’de kurulu TPI’da 6 işçinin işten atılması üzerine dün akşam yapılan açıklama sonrası patron geri adım attı.