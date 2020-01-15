Kilyos'ta Rusya tanker gemisinin çarptığı teknedeki bir balıkçının cesedine ulaşıldı

Karadeniz'in İstanbul Kilyos açıklarında 10 Ocak günü Rusya bandıralı bir tanker gemisinin çarpması sonucu alabora olan balıkçı teknesinde kaybolan 3 balıkçıdan birinin daha cenazesine ulaşıldı. Balıkçılardan birinin cenazesi cumartesi günü (11 Ocak) bulunurken, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada kayıp 2 balıkçıdan birinin cenazesine 14 Ocak'ta ulaşıldığı belirtildi. Kaybolan balıkçı Yusuf Coşkun'u arama çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Bugün yapılan çalışmalarda 1 balıkçıya daha ulaşıldı. Kayıp balıkçılardan İ. D.'nin naaşı çıkarıldı. Balıkçımıza Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kayıp 1 balıkçımız için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 2 bot, 1 dalış timi ve 1 helikopter, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan TCG Alemdar Gemisi ile arama kurtarma faaliyetleri icra ediliyor."

Açıklamada, 15 Ocak Çarşamba günü saat 08.00 itibarıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Alemdar ve TCG Çubuklu gemileri tarafından çalışmaların süreceği kaydedildi. (HABER MERKEZİ)