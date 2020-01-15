Ankara'nın Yenimahalle İlçesine bağlı Kardelen Mahallesi Muhtarı Elif Ayyıldız site başkanları ile bir araya geldi. Cumartesi günü site başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla Ormancılar Sitesi Lokalinde bir toplantı gerçekleştiren Ayyıldız’a azalar da eşlik etti. Göreve başladığı günden bugüne gerçekleştirdiği çalışmalar konusunda bilgilendirme yapan Elif Ayyıldız, yağmur ızgaraları, hız düşürücü kasis, aydınlatma lambaları, asfalt yenileme ve kaldırım çalışmaları yaptıklarını, başıboş hayvanların bir kısmının barınaklara gönderildiğini, ihtiyaç sahibi mahallelilere yardım ulaştırılmasını sağladıklarını; kültür gezileri, tavla turnuvası, kan bağışı ve kadınlarla birlikte duvar boyama ve müzikli gösteri etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Bu içerikte bir toplantının Kardelen Mahallesi tarihinde bir ilk olduğuna değinen site yöneticileri Kardelen Mahallesi Muhtarı Elif Ayyıldız’a bu konuda ve yapılan çalışmalarla ilgili olarak teşekkürlerini iletti. (Ankara/EVRENSEL)