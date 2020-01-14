Irak'ta ABD'nin Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde ABD askerlerinin bulunduğu Taci Askeri Üssü'ne füzeli saldırı düzenlendi.

Reuters'ın haberine göre, Irak güvenlik kaynakları Taci Askeri Üssü'nün katyuşa füzesiyle hedef alındığını, saldırılarda herhangi bir can kaybının olmadığını belirtti.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD'li askerlerin kaldığı Taci Askeri Üssü'nün katyuşa füzesiyle hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi, başka bilgi verilmedi.

İran Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Irak’taki ABD üslerine saldırı düzenliyor. Irak’ın başkenti Bağdat’ın 50 kilometre kuzeyinde bulunan Balad askeri üssü, Süleymani’nin ölümüne misilleme olarak gerçekleştirilen saldırıların hedeflerinden biri olmuştu. (DIŞ HABERLER)

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