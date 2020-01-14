İspanya’da petrokimya endüstrisi bölgesinde patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi kayıp

İspanya’nın doğusundaki Tarragona kentindeki petrokimya endüstri bölgesinde meydana gelen patlamada 1 işçinin yaşamını yitirdiği, 6 işçinin yaralandığı ve 1 işçinin kayıp olduğu bildirildi.

AA'nın haberine göre Sivil Koruma kurumundan verilen bilgilerde, patlamanın etkisiyle çevredeki bir binanın yıkıldığı, enkaz altında kalan bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

La Canonja adlı petrokimya şirketinde meydana gelen patlamanın olduğu bölgeye giden Tarragona'nın bağlı olduğu Katalonya özerk Özerk Hükümeti İçişleri Bakanı Miquel Buch yaşamını kaybeden kişinin dışında 1 işçinin kayıp olduğunu, 2'si ağır 6 işçinin de yaralı olduğunu açıkladı. Bakan Buch, patlama sonrası çıkan yangının itfaiye ekiplerince bu gece söndürülmesini beklediklerini kaydetti.

Patlamanın gerçekleştiği şirketin, İspanya'da polimer üretimi için kullanılan, yılda 140 bin ton üretim kapasitesine sahip etilen oksit işleyen tek endüstri olduğu belirtildi.

Fotoğraf: AA

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Patlamanın ardından "Acil Durum" ilan eden Sivil Koruma, bölge halkına tedbir amaçlı sokağa çıkmamaları, kapalı alanda durmaları, kapı ve pencereleri kapatma çağrısı yaptı. Yetkililer, havada toksik madde tespit edilmediğini açıkladı.

Sirenlerin çaldığı bölgenin araç trafiğine de kapatıldığı duyuruldu. Bölge yaklaşık bir saat araç trafiğine kapatılıp, tekrar açıldı.

Güçlü olan ve kilometrelerce uzaklıktan alevlerin göründüğü patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. İtfaiye ekiplerinin ilk belirlemelere göre patlamaya fabrikanın farklı yerlerinde çıkan diğer küçük çaplı yangınların neden olduğunu söylediği belirtildi.

tarafından bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil yardım ekibi gönderildi. Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra da çalışmaları yerinde takip etmek için Tarragona'ya gitti.

Patlama ile ilgili yapılan ilk açıklamada ilk belirlemelere göre en az 4 kişinin yaralandığı kaydedilmişti. (Madrid/AA)

Fotoğraf: AA

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