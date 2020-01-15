15 Ocak 2020 04:12

Erdoğan’a Diyarbakır’dan cevap: Karnımızı doyuramıyoruz üstüne evlenelim mi?

Diyarbakırlılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gençlerin evlenmemesine yönelik yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Diyarbakır'de bir meydanda oturan ve yürüyen çok sayıda kişi.

Fotoğraf: Fırat Topal/Evrensel

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    Fırat TOPAL
    Diyarbakır

    Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’ın gençlerin evlenmemesine yönelik yaptığı açıklamayı Diyarbakır’da sorduk. Bekar olan gençlerden Murat Ala, (26) “Karnımızı doyuramıyoruz üstüne evlenelim mi?” diye sorarken, Aydın Taş, (26) “Çocukların cinsel istismara uğradığı bu ülkede evlenmem”, Mehmet Ali, (27) “Tuzu kuru olan her koşulda evlenir” dedi. Evli ve 2 çocuk babası olan Ramazan Ege (29) ise, “İş yok güç yok. Evliyim bir gün bile huzurum yok. Üzerimdeki kıyafetler dahi çöpten çıkardıklarım” dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan geçtiğimiz günlerde “Kızlarımız da erkeklerimiz de çoğu 30’u aşkın evleniyor veyahut da çoğu evde kalıyor. Böyle bir şey olur mu? Devlet babadan bahsediyor muyuz, devlet babanın başında da şu anda Erdoğan var mı? Var, ben de şu anda tavsiye ediyorum. Hiç evlenmeyenlerin sayısı da artıyor, evlilik dışı hayat biçimi medya aracılığıyla meşrulaştırılmaya, daha da vahimi özendirilmeye çalışılıyor, televizyonların birçoğunda bunun kampanyası yapılıyor” demişti. Erdoğan’ın evlilik açıklamasına ilişkin Diyarbakır’da evlenmeyen gençlerle ve evli olan 1 gençle konuştuk.

    “ASGARİ ÜCRETLE KİM EVLENEBİLİR?”

    Üniversite mezunu olan Murat Ala (26) Erdoğan’ın açıklamasının ülke gerçeğinden uzak bir açıklama olduğunu ve doğru bulmadığını ifade ederek, “Okul okuduk boş, iş yok. Paramız mı var evlenelim. Yiyecek ekmeğimiz yok. Gençlerin hepsi sokaklarda, kahvelerde aç. Bir de evlensinler, çoluk çocukla perişan olsunlar. Sanki o demese biz bilmiyoruz evlenmeyi. Kendisinin parası var. Bizim daha çalışacak işimiz yok. Evliliğin masrafından haberi var mı? Asgari ücret 2 bin 300 TL, bu parayla kim evlenebilir? Bu parayla karnımızı doyuramıyoruz üstüne evlenelim mi?” diye sordu.

    “BU DÜNYAYA ÇOCUK GETİRMEK İSTEMİYORUM”

    Aydın Taş (26), ülkedeki ekonomik krizin yanı sıra yaşanan istismar olaylarıyla birlikte evlenmeyi düşünmediğini, Erdoğan’ın konuşmaktan ziyade her açıdan insani koşulları oluşturması gerektiğini söyledi. Taş, “Ben bu dünyaya çocuk getirmek istemem. Çocukların cinsel istismara uğradığı bu ülkede evlenmem. Düşüncemi ifade edemiyorsam, özgür değilsem yaşam koşullarım yoksa ne diye evleneyim? Bu yüzden de evlilik pek de mantıklı gelmiyor. Bugün evlendim yarın düşüncemden dolayı içeri atılsam ne olacak o zaman. Kim bakacak çoluk çocuğumuza? Hiç kimse” dedi.

    “TUZU KURU OLAN EVLENİR”

    Mehmet Ali (27), Gençlerin ekonomik koşullarının olmadığını, belirterek “Tuzu kuru olana gelecek kaygısı olmayana hava hoş her koşulda evlenir. Mutlu da olur. Ben şimdi evleneyim. 5 yıl inşaatlarda sürünüp borç öderim. Yine evimi göremem, evliliğin ne anlamı var. Çocuğum bensiz büyür. Bunun birçok örneği var. Herkes kendi işine baksın, kime nesi evleniyor, evlenmiyor. Çok meraklıysa evlenmek isteyenleri evlendirsin. İş versin, insanlar evlenir zaten” diye konuştu.

    "İŞ YOK, GÜÇ YOK"

    Ramazan Ege (29) evli olduğunu fakat işsizlikten dolayı çok zor durumda olduğunu belirterek Erdoğan’ın yaptığı konuşmanın samimiyetten uzak olduğunu ifade etti. Ege, “Evliyim 2 çocuğum var. Çöp toplayarak geçimimi sağlamaya çalışıyorum. İş yok güç yok. Seni işe alan da sabahtan akşama kadar çalıştırıp 40 lira veriyor. Evliyim bir gün bile huzurum yok. Üzerimdeki kıyafetler dahi çöpten çıkardıklarım. Evlendim bittim. Çoluk çocuğum mücadele ediyorum. Sonuç çöp toplamak” dedi.

    ‘EVLİLİK HAYALLERİMDEN FERAGAT ETMEME SEBEP OLABİLİR’

    Beril 25 yaşında, yüksek lisans öğrencisi. Kendisinin birçok hayali olduğunu belirten Beril, “Öncelik olarak bu hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Evlilik birçok sorumluluğu beraberinde getiriyor. Bu sorumluluklar için kendi hayallerimden feragat etmem gerekebilir. Ben hayatımı böyle şekillendirmek istemiyorum. Çocuk yapıp onlara bakıp ev işlerinin içerisinde kaybolmaktansa hayallerimi gerçekleştirmek için uğraşmak daha önemli geliyor. Şüphesiz diğer şeyler de insanlar için önemli ancak bunu sadece kadının yapması doğru değil” dedi.

    ‘EVLENİP KOCASI TARAFINDAN DÖVÜLEN YA DA ÖLDÜRÜLEN KADINLAR VAR’

    Fatma 26 yaşında. Küçük bir mağazada satış danışmanlığı yapıyor. Birçok sorunu olduğunu söyleyen Fatma, “Benim ailemin yükünü sırtlamam gerekiyor. Bu yüzden çalışıyorum. Evlilik çok masraflı bir durum. Bunu karşılayabilmek çok zor. İnsanlar zar zor borçlanarak evlenebiliyor ancak” diye konuştu. Bu dönemde güvenilecek erkek bulmanın çok zor olduğunu vurgulayan Fatma, “Tanıştığında başka biri olan insan sevgili olunca ya da evlenince çok başka birine dönüşebiliyor. Evlenip kocası tarafından dayak yiyen, öldürülen kadınları duyuyoruz. Akrabalarımızda, yakın çevremizde bile şiddet olayları olabiliyor. Bu yüzden evleneceğin insanı iyi seçmen gerekiyor. Bir insanı 4-5 senede tanıman bile mümkün olmayabiliyor. Ondan dolayı belli bir yaşa gelince değil evleneceğin insandan emin olduktan sonra evlenmek daha doğru olur” ifadelerini kullandı.

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