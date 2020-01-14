Samsun’da AKM’nin yıkılıp yerine kongre merkezi yapılmak istenmesine tepki

Kültür Sanat-Sen Samsun Şubesi, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde bir basın açıklaması yaparak 18 yıllık AKM’nin yıkılarak yerine kongre merkezi yapılmak istenmesine tepki gösterdi. Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Hülya Eryetli’nin yaptığı basın açıklamasına KESK üyeleri, emekten yana siyasi partiler ve Samsun’daki amatör kültür topluluklarından sanatçılar katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından yıkılarak fuar alanı yapılması planlanan Samsun Atatürk Kültür Merkezinde Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, bu sanat kurumuna bağlı gençlik korosu, çocuk korosu, Samsun Devlet Opera ve Balesi, bu sanat kurumuna bağlı çocuk korosu, çocuk balesi, Türkiye’de ilk ve tek olan Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestraları, Devlet Tiyatroları, Kütüphane ve yüzlerce sanatsal çalışma ve etkinlik yürütüldüğüne dikkat çeken Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Hülya Eryetli; “Bu güzide sanat kurumları sadece Samsun’un değil, tüm Karadeniz Bölgesi’nin kültür ve sanat yaşamına hizmet vermektedir. Samsun ilimizin en merkezi yerinde, ulaşım itibariyle de tüm farklı bölgelerden tramvay ve diğer ulaşım araçlarıyla rahatlıkla erişim sağlanılan Samsun Atatürk Kültür Merkezi, özellikle kadın sanatseverlerin, genç öğrencilerin güvenli bir şekilde gidebileceği, halkımızın rağbet ettiği tüm etkinliklere bir ay öncesinde bile bilet bulmakta zorlandığı bir kültür merkezidir” dedi.

“SAMSUN’UN KÜLTÜR HAYATINI YOK EDECEK”

Atatürk Kültür Merkezinin yıkımının, Samsun kültür sanat hayatının gelişimini sekteye uğratacağını ve yok edeceğini belirten Eryetli; “Uluslararası düzeyde kültür merkezlerinin iyi bir planlamayla çoğalması, eğitim, bilim, kültür, sanat hayatının sistematik bir biçimde geliştirilmesi her sorumluluk sahibi duyarlı toplumların zorunluluğudur. Kentlerin tüm teknolojik gelişimleri takip ederek, daha üstün, medeni, kültürel değerlerini ön plana çıkaran, kamusal yarar çözümlerini, uzun vadeli, düzgün bir strateji dahilinde geliştirdikleri, birbiriyle yarıştığı dünyada hedefimiz yıkım değil, bizi biz yapan değerlerimize kültürümüze, sanatımıza, sanatçımıza sahip çıkmak olmalıdır” dedi.

“YAPILMAK İSTENEN BASİT BİR ŞEHİR PLANLAMASI DEĞİL”

Son dönemde özellikle kültür sanat alanında tüm ağırlığıyla hissedilen hızlı bir yok ediş sürecinin yapılmak istenenin basit bir şehir planlaması olmadığını gösterdiğine dikkat çeken Eryetli konuşmasına şöyle devam etti; “Yine yıllarca güvencesiz çalıştırılan sanat emekçilerinin içinden sayıları tahminen 350 olduğu düşünülen çalışan kardeşlerimizin yeni yıla girdiğimiz şu günlerde gerekçesiz bir biçimde işlerine son verilmesi üstelik de işsizlik maaşı bile alamamaları kültür ve sanatta kötü gidişatın bir göstergesi, sanata ve sanatçıya vurulmuş bir darbedir. Bütün bunları kabul etmemiz mümkün değildir. Bu kararı alan yetkililer yanlıştan vazgeçmeli, değerli Samsun Halkımızın da Atatürk Kültür Merkezi ‘ne, kültürüne, sanatına, sanatçısına sahip çıkması gerekmektedir.” (Samsun/EVRENSEL)