Kolombiya’da FARC liderine suikast önlendi

Kolombiya’da barış anlaşmasıyla silah bırakan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve yeni siyasi parti Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) Lideri Rodrigo Londono’ya yönelik suikast girişimi önlendi.

Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Valle del Cauca yönetim bölgesi kırsalında Londono’nun ikamet ettiği çiftliğin girişinde durdurulan motosikletli 2 kişinin, bölgedeki güvenlik güçlerine ateş açmasıyla çatışma çıktığı duyuruldu. AA’nın haberine göre, açıklamada, çatışmada ölü ele geçirilen “Guamby” ve “Conejo” kod adlı iki eski FARC militanının, yeniden silahlanma çağrısı yapan örgütün Eski Liderleri Ivan Marquez ve Hernan Dario Velasquez tarafından Londono’ya suikast düzenlemek için bölgeye gönderildiği bildirildi.

Barış anlaşmasından sonra bir bölünme yaşayan FARC’tan, olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kolombiya’da yarım yüzyıldan fazla süren çatışmayı bitiren barış anlaşması müzakerelerinde, örgütün başmüzakereciliğini yapan Ivan Marquez ve örgütün diğer sembolik isimleri, ağustos sonunda yeniden silahlanma çağrısı yapmıştı. (DIŞ HABERLER)

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