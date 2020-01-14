Avustralya’dan yükselen duman dünyayı dolaşıyor

Avustralya’da milyonlarca hektarlık alanı küle çeviren ve en az 28 kişinin hayatını kaybettiği, yüz milyonlarca hayvanın öldüğü yangının dumanları dünyayı sarıyor. ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezinden yapılan açıklamada, Avustralya’daki yangınların yol açtığı duman sütununun, yıl başında Güney Amerika’ya ulaştığı, geçen hafta ise dünyanın etrafında yarım turunu tamamladığı belirtildi. Açıklamada, “Dumanların, dünyanın etrafında en az bir tam çember oluşturması bekleniyor.” ifadesi kullanıldı.

DUMANLAR DÜNYANIN ETRAFINDA NASIL DOLAŞIYOR?

Avustralya’daki büyük yangının, birçok gök gürültülü fırtınaya neden olduğu vurgulanan açıklamada, bunun da en yükseği yaklaşık 18 kilometreye kadar dumanların stratosfere yükselmesine yol açtığı belirtildi. Dumanın stratosfere bir kere ulaştığında, ilk kaynağından binlerce kilometre uzakları dolaşabildiği kaydedilen açıklamada, bunun da atmosfer koşullarını küresel olarak etkilediği aktarıldı. Açıklamada, Güney Amerika’da gökyüzünün renginin değişmesine neden olan dumanların, hava kalitesini ciddi şekilde etkilediğini ve dağın zirvesindeki karları gözle görülür biçimde kararttığı belirtildi.

Ülkenin doğusunda 100’den fazla bölgede yangınlar devam ediyor. Ancak son birkaç günde havalar serinlemeye başladı ve yağmur bekleniyor. Uzmanlar, bunun felaketin daha da büyümesini engelleyebileceğini söylüyor. (DIŞ HABERLER)

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