İran'da kitlesel hükümet protestoları devam ediyor: Adalet istiyoruz

Tahran Üniversitesi'ndeki öğrenciler tarafından düzenlenen gösterilerde uçağın düşürülmesine sebep olanların cezalandırılması ve yetkililerin istifası talep edildi.

ABD tarafından öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi anma merasimiyle aynı anda yapılan eylemde “Halka 3 gün boyunca yalan söylediler”, “Halkın kurtuluş yolu referandumdur”, “Adalet istiyoruz”, “Kifayetsiz sorumlular istifa istifa”, “Kasım ayında 1500 kişiyi öldürdüler”, “Bana fitneci deme fitneci sensin zalim”, “Silahlı kuvvetler komutanı (Hamaney) istifa” ve “Kahrolsun ABD” sloganları atıldı.

Bu arada başkent Tahran başta olmak üzere birçok şehirde akşam saatlerinde de gösteri çağrısı yapıldı. (AA)