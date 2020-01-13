Dersim'de Gülistan Doku için yapılan yurt eylemleri sürüyor

Günlerdir haber alınamayan Üniversite Öğrencisi Gülistan Doku'nun arkadaşları, Kredi Yurtlar Kurumunun (KYK) öğrenci yurdunda "Dersim uyuma Gülistan'a sahip çık", "Susma sustukça sıra sana gelecek" sloganları ile eylem yaptı.

Dersim'de günlerdir kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi 2. Sınıf Öğrencisi Gülistan Doku için KYK kadın öğrenci yurdunda kalan kadın öğrenciler eylem yaptı. Genç kadınlar sloganlar, alkışlar, ıslıklar ile hâlâ haber alınamayan Doku'nun bir an önce akıbetinin açıklanması talep etti. Genç kadınların "Susma sustukça sıra sana gelecek", "Kadın, yaşam özgürlük", "Gülistan Doku nerede", "Dersim uyuma Gülistan’a sahip çık" sloganları tüm yurtta yankılandı.

Öte yandan yurt eylemleri tüm kente yayılırken, Dersim halkı evlerinden ıslıklarla, sloganlarla öğrencilerin eylemine destek verdi.

(HABER MERKEZİ)

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