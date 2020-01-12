İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak İran açıklaması

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak açıklama yayımlayarak İran'ı nükleer anlaşmanın hükümlerine tam uymaya ve şiddet eylemlerinden kaçınmaya çağırdı.

Bu ülkelerin diğer Avrupalı müttefiklerle temel ortak güvenlik çıkarlarını paylaştığı, bunlardan birinin de nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve İran'ın asla nükleer silah geliştirmemesini sağlamak olduğu belirtilen açıklamada bu kapsamda Tahran'ın nükleer faaliyetlerini düzenleyen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) önemli bir rol oynadığı kaydedildi.

ABD'nin anlaşmadan çekilmesinden duyulan endişenin dile getirildiği hatırlatılan açıklamada, geriye kalan Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere'nin JCPOA'yı koruma kararlılığını gösterdiği belirtildi.

İran'ın anlaşma kapsamındaki taahhütlerine uyması istenen açıklamada, "İran'ı, anlaşmaya aykırı tüm tedbirleri geri almaya ve (anlaşmaya) tam olarak yeniden uymaya, daha fazla şiddet eyleminden veya silahların yayılmasından kaçınmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada İran'ın nükleer programı için uzun vadeli bir çerçeve belirlenmesi gerektiği belirtildi.

"İran'ın bölgede istikrarı bozucu davrandığı" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, "Bölgedeki müttefiklerimizin ve ortaklarımızın güvenliğine olan bağlılığımız değişmedi" denildi. (DIŞ HABERLER)