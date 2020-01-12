Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Merkel görüşmesinde, Libya'daki gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı. (HABER MERKEZİ)