Irak’ta ABD'nin Balad üssüne saldırı

ABD'nin Irak’taki Balad hava üssüne saldırı yapıldı. AFP'nin haberine göre ABD askerlerin bulunduğu Irak'taki Balad hava üssüne 4 roket isabet etti. Reuters’a göre ise yedi havan mermisi Irak Balad Hava Üssüne isabet etti.

AA'nın haberine göre Irak Güvenlik Meyda Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre ise Balad Askeri Üssü’ne 8 katyuşa füzesi atıldı.

İran geçtiğimiz hafta Irak’taki iki ABD üssünü füzelerle vurmuştu. Irak’ın başkenti Bağdat’ın 50 kilometre kuzeyinde bulunan Balad askeri üssü, Kasım Süleymani’nin ölümüne misilleme olarak gerçekleştirilen saldırıların hedeflerinden biri olmuştu. (DIŞ HABERLER)