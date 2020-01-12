Esper'den İran açıklaması: Ön koşulsuz müzakere etmeye hazırız

Amerikan Savunma Bakanı Mark Esper, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile ön koşulsuz olarak konuşmaya hazır olduğunu söyledi.

CBS televizyon kanalına konuşan Esper, “Herhangi bir ön koşul olmaksızın yeni bir yola ilerlemek için oturup müzakere etmeye, İran'ın daha normal bir ülke olması için atılacak adımları konuşmaya hazırız" açıklaması yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından "Protestocularınızı öldürmeyin. Binlerce kişi zaten ya öldürüldü ya da hapsedildi. Dünya sizi izliyor. Daha da önemlisi ABD sizi izliyor. İnternetinizi geri açın ve gazetecilerin serbestçe dolaşmalarını sağlayın." paylaşımı yaptı. (DIŞ HABERLER)

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