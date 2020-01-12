Leyla Güven: Çözüm ne ABD’de ne Rusya’da çözüm halklarda

Mehmet Sinan AYÇİÇEK

Antep

HDP Antep 3. Olağan Kongresinde konuşan Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Türkiye’nin Rusya, ABD, İran gibi ülkelerde çözüm aradığına dikkat çekerek, “Çözüm ne Trump’ta, ne Putin’de. Çözüm halkların kendisindedir” dedi.

HDP Antep’te 3. Olağan Kongresini gerçekleştirdi. Kongreye HDP Antep Milletvekili Mahmut Toğrul, İzmir Milletvekili Murat Çepni, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı ve Hakkari HDP Milletvekili Leyla Güven, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır HDP Milletvekili Saliha Aydeniz, Adıyaman Eski Milletvekili Behçet Yıldırım, Emek Partisi (EMEP), Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi (SYKP), Kürdistan Komünist Partisi (KKP), İnsan Hakları Derneği (İHD), Tilkiler Köyü Eğitim Kültür Sağlık ve Dayanışma Derneği gibi çok sayıda demokratik kitle örgütü temsilcisi ve halk katıldı.

“BU MÜCADELEYİ MUTLAKA KAZANACAĞIZ”

HDP Antep İl Eş Başkanı Sultan Bayındır, partilerine yönelik baskıların olduğu bir süreçte önemli bir kongre gerçekleştirdiklerini belirterek, seçilecek yeni yönetime başarılar diledi. Hukuksuz gerekçeler ile yöneticilerinin ve üyelerinin tutukladığına dikkat çeken Mahmut Toğrul, iktidarın baskıları karşısında mücadeleyi kazanacaklarını ifade etti. Saliha Aydeniz, baskılara değinerek, “Bugün Türkiye açık bir cezaevi haline gelmiştir. AKP-MHP iktidarı biliyorlar ki demokrasi yoluyla iktidarlarını devam ettiremeyecekler” dedi. Murat Çepni ise kongreyi selamlayarak seçilecek yeni yönetime başarılar diledi.

SOYLU’YU ELEŞTİRDİ

Konuşmasında hükümete yeniden barış ve çözüm çağrısı yapan Güven ise şunları söyledi: “Bizi yargılayıp yeniden tutuklayacaksınız, ancak bunların hiçbiri insanların ölümünden daha kıymetli değildir. Gelin tecridi kaldırın. Bu ülkeye barış gelsin. Buna inat edenlerin sonlarını hep birlikte gördük. Mehmet Ağar’ı Kürtler çok iyi hatırlar. Şimdi nerede? Süleyman Soylu geçen yıl ‘Artık PKK’nin ismini kimse ağzına almayacak’ dedi. Bir yıl sonra HDP Diyarbakır binasının önünde oturarak kendisi PKK’nin adını ağzına aldı. Çözümü üretemeyenler anneleri HDP binası önünde istismar ediyorlar. Orası çözüm değildir."

Türkiye’nin kaybolan itibarını yanlış yerlerde aradığını söyleyen Güven, “Dışişleri Bakanı bir gün ABD de bir gün Rusya’da, bir gün İran’da bir gün Irak da dolaşıyor. Dışişleri Bakanı diyor ki, ‘Kaybolan itibarımızı yeniden kazanabilir miyiz?’ Hayır. Biz buradan açıkça söylüyoruz. Kaybolan itibarınız ancak Kürt sorununu demokratik çözüme kavuşturursanız yeniden var olabilirsiniz. Aksi durumda çözüm ne Trump’ta, ne Putin’de. Çözüm halkların kendisindedir. Siz bu halka yüzünüzü dönün. Gelin halk size çözümün ne olduğunu anlatsın.”

"AÇLIK, SEFALET DİZ BOYU"

Türkiye’nin yüzünü artık annelere, halka dönmesi gerektiğini belirten Güven, “Türkiye halkları ciddi bir yoksullukla mücadele ediyor. İnsanlar artık toplu intihar ediyor. Açlık, sefalet diz boyu. Bunlara çözüm üretmeyenler gitmişler Libya’ya, başka yerlere asker göndererek itibar kazanmaya çalışıyorlar. Biz de Kürt halkının temsilcileri olarak diyoruz ki biz Türkiye’nin de halkların da kurtuluşu tam demokratik bir Türkiye’den geçiyor. Gelin Kürt sorununu demokratik çözüme kavuşturalım” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Antep il eş başkanlığına Musa Aydın ve Songül Koçdağ seçildi.