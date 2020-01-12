CHP’den "FETÖ’nün siyasi ayağı" için araştırma önergesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta bir gazeteye verdiği demeçte “FETÖ’nün siyasi ayağına ilişkin bu düzeyde bir mücadele yapıldığı ve sonuç alındığı söylenemeyecektir. Devleti bu çeteden arındırırken siyaset kurumunun da bu illetten temizlenmesi elzemdir” dedi. Bahçeli’nin sözlerinin ardından harekete geçen CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, "FETÖ’nün siyasi ayağı"nın ortaya çıkarılması için Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını talep etti. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden geçen 3,5 yıla karşın "FETÖ"nün siyasi ayağının açığa çıkarılamadığının ifade edildiği önergede Meclis'in örgütün siyasi ayağını açığa çıkarak araştırma yapması gerektiği belirtildi.

Araştırma önergesinin gerekçesinde şu görüşlere yer verildi: “Örgütün başının, ‘İmkan olsa mezardakileri bile kaldırarak evet oyu kullandırmak lazım’ dediği 2010 referandumu ile kabul edilen Anayasa değişiklikleriyle bağımsız yargı tasfiye edilerek HSYK, Danıştay, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi FETÖ’nün kontrolüne verilmiştir. Emniyetin kritik noktalarının neredeyse tamamına örgüt üyeleri yönetici olarak atanmıştır. Ülkenin tüm iletişimini dinleyebilecek ve izleyebilecek kurumlar FETÖ emrine verilmiştir. FETÖ, yazılı-görsel medya, eğitim, tıp, bankacılık, inşaat ve benzeri birçok sektörde bazı siyasilerin çok açık desteği ve kayırmasıyla büyütülmüş ve kamu kaynaklarıyla beslenerek devasa bir ekonomik güç haline getirilmiştir. Şehirlerde belediyeler eliyle yaratılan kent rantları FETÖ’ye aktarılmıştır.”

"AKP 11 YIL KOŞULSUZ DESTEKLEDİ"

Gerekçenin devamında şunlar belirtildi: “FETÖ, kamu üst yönetimini bir ağ gibi sarmış, üniversite sınavı, kamuya personel alım sınavı ve benzeri şaibeli sınavlarla örgüt evlerinde yetiştirdiği gençleri kamunun en kritik noktalarında istihdam etmeyi başarmıştır. AKP’nin iktidardaki ilk 11 yılını koşulsuz bir şekilde destekleyen FETÖ’nün yazılı, görsel ve dijital medya kuruluşlarına, iktidardaki siyasilerin etkisi ve yönetimi altındaki kamu kurum ve kuruluşlarından ilan, reklam ve benzeri yöntemlerle büyük miktarlarda kamu kaynağı aktarılmıştır. Bu medya kuruluşları da kendisine destek veren siyasileri açıkça desteklemişlerdir. Örgüt, darbeye hazırlık aşamasında bazı siyasetçilerden çok açık bir şekilde destek almıştır. FETÖ’nün siyasi ayağının bu desteği sağlayanlardan oluştuğu düşünülmektedir. FETÖ’nün halkımıza yönelik bu saldırıları bir anda gelişmemiş bunların öncesinde uygun bir siyasal, yasal ve ekonomik alt yapı oluşturulmuştur.”

"ARAŞTIRMA YAPILMASI İKTİDAR PARTİSİ TARAFINDAN ENGELLENDİ"

“FETÖ’nün bu kadar büyük bir askeri, siyasi ve ekonomik güce ulaşması örgüt içerisinde aktif çalışan bir siyasi kanada sahip olmadan mümkün olamazdı. TBMM’de grubu bulunan 4 siyasi partinin ortak önergesiyle 26 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi ile bu terör örgütünün faaliyetlerinin araştırılması amacıyla bir Araştırması Komisyonu kurulmuştu. Ancak çoğunluğu oluşturan iktidar partisi, komisyonun amacına uygun çalışmasını engellemek için her türlü çabayı göstermişti. Komisyonun sürekli engellenen çalışmasıyla bile FETÖ yapılanmasıyla ilgili gerçeklerin ortaya çıkması siyasi bir paniğe neden olmuş komisyon çalışmaları fiilen 9 Aralık 2016 tarihinde, resmen de 4 Ocak 2017 tarihinde sonlandırılmıştır. Dolayısıyla darbe girişiminin yanı sıra FETÖ’nün siyasi ayağını da ortaya çıkarabilecek bir araştırma yapılması engellenmiştir.” (HABER MERKEZİ)

15 Temmuz darbe girişimi: Siyasi ayak araştırılmadı, sorular yanıtsız