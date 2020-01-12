Cinsel saldırı faili yurtdışına kaçtı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yalayan İ.Y. (23) isimli kadının 2017 yılından bu yana kendisine cinsel saldırıda bulunduğu ve şiddete maruz bıraktığını belirterek hakkında suç duyurusunda bulunduğu Abdulkadir K.'nin yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı.

Zanlı Abdulkadir K.'nin önce Kıbrıs'a, buradan da Ukrayna'ya gittiği öğrenildi.

Hakkında ‘bahis oynatmak’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından daha önce soruşturmalar açıldığı bilgisine ulaşılan Abdulkadir K.'nin ‘dolandırıcılık’ suçlaması ile yargılandığı mahkemece hakkında "zorla getirilme kararı" çıkarıldığı da öğrenildi.

Yaptığı suç duyurusunda Abdulkadir K.'den gördüğü şiddet nedeniyle düşük yaptığını anlatan İ. Y., kendisini tehdit ettikleri gerekçesiyle Abdulkadir K.’nin aile fertleri hakkında da suç duyurusunda bulunmuştu.

İ.Y., suç duyurusunda bulunmasının ardından Şahmaran Kadın Platformu ile Mardin Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu'na başvurarak, hukuki ve psikolojik destek talebinde bulunmuştu. (Mardin/MA)