İzmir Çiğli Belediyesi Başkan Yardımcısı olan Ali Rıza Koçer, arabasını park ettiği sırada kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Koçer, olayda herhangi bir yara almazken polis şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün 20.30 sıralarında Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. DHA'da yer alan habere göre, evinin önünde aracını park etmek isteyen Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer'e kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tabanca ile ardı ardına ateş açtı. Koçer olayda herhangi bir yara almazken saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırganların 6 el ateş açtığı ve sonra kaçtıkları öğrenildi. Olay sonrasında CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü olay yerine gelerek bilgi aldı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

Fotoğraf: DHA

KOÇER: AÇIK BİR TEHDİT SÖZ KONUSU DEĞİLDİ

Saldırıya uğrayan Ali Rıza Koçer, kimseyle husumetinin bulunmadığını belirterek şimdiye kadar tehdit almadığını söyledi, "Şaşkınım. Söyleyecek bir şey yok. Emniyet çalışma yapıyor. Açık bir tehdit söz konusu değildi. Emniyetin araştırmasının sonucunu bekliyoruz. Sanırım araç tespit edilmiş" diye konuştu.

Ali Rıza Koçer, kimseden şüphelenmediğini, şimdiye kadar hep yalnız başına dolaştığını, bundan sonra da yalnız dolaşmaya devam edeceğini söyledi. (HABER MERKEZİ)