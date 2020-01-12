Trabzon ve Rize'de deprem tehlikesi: Yapılar yönetmeliğine uygun hale getirilmeli

Gürcistan açıklarında Karadeniz'de 3 yıl meydana gelen Richter ölçeğine 5.1 büyüklüğündeki depremin Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetiklediği belirlendi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, “Deprem, hem Trabzon hem de Rize’nin deprem tehlikesini 3 kat artırdı. Karadeniz fayı, çok yavaş ve sinsi hareket ediyor. Yapılar, yeni deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmeli" dedi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Kakheti bölgesi açıklarında, 2017 yılında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki fay hattını tetiklediği ve yarılmayı hızlandırdığı saptandı. 4'üncü deprem kuşağındaki bölge, 3'üncü deprem riski bölgesine çekildi. Karadeniz sahil kesiminin deprem riskinin iç kesimlere oranla daha yüksek olduğunu belirten uzmanlar, deniz erozyonuna uğrayan binaların olası depremde yıkılma riski taşıdığını belirtiyor.

DHA'ya konuşan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, deprem riskinin bilinenden daha fazla olduğuna dikkat çekerek, "Doğu Karadeniz'de şehirleşmeye bağlı olarak aşırı nüfus artışı nedeni ile denizden yer kazanma olayları yani dolgu alanları yaygın bir şekilde kullanılmaya başladı. Ama artık dolguların yeni yönetmeliğe göre yapılması gerekiyor. Karadeniz’de gerçekleşen 5.1 büyüklüğündeki deprem, hem Trabzon, hem de Rize’nin deprem tehlikesini 3 kat artırdı. Dolgularda deprem tehlikesi daha da arttı. Dolgular üzerinde elbette binalar yapılacak, ama dolgunun tekniğine uygun bir şekilde yapılması gerekiyor" dedi.

Fotoğraf: DHA

"ARTIK DOLGU RİZE’Yİ TAŞIMIYOR"

Yıllar önce denizin doldurulmasıyla oluşturulan 350 dönümlük alana kurulan Rize'nin büyük risk taşıdığını kaydeden Bektaş, "Deprem tehlikesini artık göz ardı etmemiz gerekiyor. Mesela Rize'de yapılan iki temel yanlış vardı. Birincisi 1960’lı yıllarda yapılan ve dünya standartlarına uygun olmayan dolgu idi. Artık bu dolgu Rize’yi taşımıyor. İkinci yanlış ise bölgenin gerçekçi deprem potansiyelinin ciddiye alınmaması. 2017 yılında Karadeniz’de oluşan deprem, Rize’nin yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

"KARADENİZ FAYI YAVAŞ VE SİNSİ HAREKET EDİYOR"

Karadeniz fayının çok yavaş ve sinsi hareket ettiğine dikkat çeken Bektaş, "Bölgemizde 'deprem sık olmuyor' diye evlerinizde rahat uyuyor olabilirsiniz. Ama Karadeniz fayı, çok yavaş ve sinsi hareket ediyor. Bölgemizde yaşanabilecek orta büyüklükteki bir deprem bile bölgedeki heyelanlı sahaları aktif hale getirebilir ve ciddi kayıplara sebebiyet verebilir. Yapı stoklarımızın çoğu yeni deprem yönetmeliğine uygun değil. Çıkarılan yeni deprem haritasına uygun bir şekilde yapılanmaya gidilmeli" ifadelerini kullandı.

MÜHENDİSLİK İLKELERİNDEN UZAK YAPILAŞMA

Rize'de, 1960'lı yılların ortalarında dönemin belediye başkanı Ekrem Orhon tarafından deniz dolgusu başlatıldı. Büyük taşlarla doldurulan, arasına kum veya balçık gibi malzemelerle karışım yapılan 350 dönümlük alan, deniz dolgu alanı olarak oluşturuldu. Denizi dolduran Ekrem Orhon da "Denizi kara, karayı para yapan başkan" olarak anıldı. Şehir merkezinin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan dolgu alanı üzerinde, ilk etapta 3 katlı yapılara izin verildi ancak geçen sürede dolgu alanına yüksek katlı binalar inşa edildi. Bugüne kadar gelen süreçte, aralarında valilik, belediye başkanlığı, kültür merkezi, adliye binası gibi kamu binalarının da yer aldığı çok sayıda yapının inşa edildiği alanda, yaklaşık 70 bin kişi yaşamaya başladı.

Rize İnşaat Mühendisleri Odası tarafından alana dair hazıralanan rapora göre ise 3 kat yapı izni verilen dolgu alanına mühendislik ilke ve hesaplamalarından uzak zihniyetle yüksek katlı binaların inşa edildiği, deniz suyu seviyesinin altında kalan bina temellerinin oluşan korozyon nedeniyle zarar gördüğü, tuzlu su altında kalan bina demirlerinin de özelliğini kaybettiği ve çapının düştüğüne dikkat çekilmişti. Rize İnşaat Mühendisleri Odasının raporunda güçlendirme çalışmasıyla ayakta kalabilecek birkaç bina dışındaki tüm binaların yıkılması gerektiğine dikkat çekilmişti. (HABER MERKEZİ)

Doğu Karadeniz'de dolgu alanlarda büyük risk

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